Donald Trump bientôt de retour sur Facebook ?

Banni depuis janvier 2021, Donald Trump pourrait dans les prochains jours faire son grand retour sur Facebook et Instagram. L’ex-président américain pourrait en effet bientôt revenir sur les plateformes de Meta, a annoncé il y a quelques jours un porte-parole de l’entreprise américaine. « Concernant le rétablissement potentiel du compte de Donald Trump, le groupe annoncera son choix dans les semaines à venir », a ainsi fait savoir Andy Stone, porte-parole de Meta.

Après l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, les comptes Facebook et Instagram de Donald Trump avaient été suspendus pour deux ans pour incitation à la violence. La suspension, qui avait débuté le 7 janvier 2021, arrive donc à échéance.

Une décision prise par un groupe de travail interne

Un groupe de travail interne composé de plusieurs chefs de service, dont les équipes de communication, de politique de contenu, de sécurité et d’intégrité de Meta, a été chargé de prendre la décision de réintégrer ou non Donald Trump. Cette décision devrait prochainement être annoncée par Nick Clegg, ex-numéro 2 du gouvernement britannique, devenu gérant des affaires internationales de Meta, indique le Financial Times.

Au moment de la suspension du compte de Donald Trump, Nick Clegg avait déclaré que la société évaluerait « les facteurs externes y compris les cas de violence, les restrictions aux rassemblements pacifiques et d’autres marqueurs de troubles civils » pour déterminer s’il convient de rétablir son compte. Nick Clegg a également indiqué dans un communiqué que Facebook mettrait en œuvre un « ensemble strict de sanctions rapidement croissantes » si Donald Trump enfreignait les politiques de l’entreprise à l’avenir.

En octobre dernier, l’ex-président américain a déjà pu retrouver son compte Twitter - qui compte plus de 87 millions de followers –, après le rachat de la plateforme par Elon Musk. Il n’a pour le moment encore rien posté, privilégiant sa plateforme Truth Social qu’il a lancée en février 2022.