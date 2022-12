Ils vont nous quitter en 2023… Il est mort Twitter

Vous pouvez juger ça malsain ou porte poisse mais voilà la triste vérité : les rédactions ont l’habitude de préparer des nécrologies de personnalité qui risquent de nous quitter dans les mois à venir. Ne reculant devant rien pour plus de transparence, 20 Minutes a décidé de dévoiler quelques-unes des nécrologies que nous avons mis au frigo pour 2023. Aujourd’hui, nous vous dévoilons la nécrologie de Twitter.

Depuis huit semaines, pas un jour ne se passe sans que l’on enfonce un clou au cercueil de la firme à l’oiseau bleu. Depuis son rachat par le fantasque milliardaire Elon Musk, la plateforme a quasiment déjà les deux pieds (ou pattes) dans la tombe. Entre les licenciements en masse, la fuite des annonceurs, le retour des comptes suspendus et les couacs en série, on ne donne pas cher de la peau de Twitter dans les mois à venir. Pourtant, en une vingtaine d’années, le réseau social de microblogging est devenu l’un des outils incontournables en matière d’information et de communication.









Un utilisateur à l’origine du hashtag

Retour dix-huit ans en arrière. Nous sommes en 2005. Evan Williams, Noah Glass et Biz Stone sont à la tête d’Odeo, une start-up de diffusion de podcast. Mais face à l’arrivée du nouveau service d’Apple, l’avenir de l’entreprise s’assombrit. Les trois fondateurs demandent alors à leurs salariés de trouver d’autres idées à développer.

Jack Dorsey, webdesigner de la start-up à l’époque, soumet l’idée d’une plateforme de communication où l’on posterait ses messages par SMS. Dans un premier temps, le site est baptisé « Twttr », soit le mot « Twitter », qui signifie « gazouillement », sans les voyelles. Les messages sont limités à 140 caractères pour coller à la longueur maximum d’un SMS. Le 21 mars 2006, Jack Dorsey poste le tout premier tweet de l’Histoire : « Just setting up my twttr », c’est-à-dire, « je suis en train d’installer mon twttr ».

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006



Cinq mois plus tard, le 13 juillet 2006, le site est officiellement ouvert au grand public. Si l’idée première était de permettre aux utilisateurs de partager des petits moments de vie avec leurs proches, le site se transforme rapidement en une plateforme pour commenter l’actualité, discuter avec d’autres autour de sujets communs et suivre des personnalités. En août 2006, quand un tremblement de terre secoue San Francisco, Twitter prend une autre dimension. Les utilisateurs comprennent que la plateforme peut également servir à diffuser des informations quasi instantanément.

Un an plus tard, c’est un utilisateur du réseau social qui chuchotera l’idée de ce qui deviendra la marque de fabrique de Twitter : le hashtag - ou « mot dièse », en français. Le 23 août 2007, Chris Messina propose à sa communauté de l’utiliser pour regrouper les conversations sur le même sujet.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — @chrismessina@mastodon.xyz (@chrismessina) August 23, 2007



En 2009, Twitter officialise la fonctionnalité, chaque terme précédé du hashtag devenant même un hyperlien pour retrouver facilement une même thématique.

Du réseau social au canal d’information

A partir de la même année, certains évènements installent officieusement Twitter comme canal de diffusion d’information. Le 15 janvier 2009, un avion atterrit en urgence sur le fleuve Hudson. Une photo de l’évacuation des passagers est publiée sur Twitter quelques minutes après le drame par un internaute se trouvant dans un ferry à proximité. Résultat, la photo circule sur la plateforme bien avant d’apparaître sur les médias traditionnels.

RT @jkrums There's a plane in the Hudson. I'm on the ferry going to pick up the people. Crazy. pic.twitter.com/nutgFnqgZv — NYCAviation (@NYCAviation) January 15, 2015



En juin 2009, pour contester le résultat de l’élection présidentielle en Iran, des manifestants utilisent Twitter pour se coordonner et créer « le Mouvement Vert », surnommé aussi « Révolution Twitter », en raison de l’importance primordiale du réseau social dans l’organisation des manifestations. En 2012, l’outil sera à nouveau utilisé massivement par les manifestants pendant le Printemps arabe.

Le 7 novembre 2013, le réseau social ouvre un nouveau chapitre de son développement en intégrant le cercle fermé des entreprises cotées en Bourse. Si, dans les premiers jours, sa valeur grimpe en flèche, les mois suivants, le bilan est nettement moins radieux. Le nombre d’utilisateurs mensuels augmente très lentement, provoquant le mécontentement des actionnaires et plus généralement des marchés. Financièrement, Twitter s’enfonce. Les pertes s’élèvent à plus de 500 millions de dollars. Pire encore, en août 2015, le prix des actions repasse en dessous de son prix d’origine. La rumeur de la vente du réseau commence à circuler.

Twitter mettra trois ans à se relever. Ce n’est qu’en février 2018 que le réseau social annonce son premier bénéfice net trimestriel. Même si le nombre d’utilisateurs n’augmente pas, le prix des actions, lui, s’envole. La même année, la plateforme généralise la pratique du « thread », un fil de messages qui permet de développer un propos plus long. Elle décide également d’augmenter la taille des posts, faisant passer la limite de 140 à 280 caractères.

Présidents, partis politiques, associations, ONG, collectifs… En quelques années, Twitter est devenu un outil indispensable, révolutionnant même la stratégie de communication politique. A l’image de Donald Trump qui a tweeté plus de 26.000 fois pendant son mandat, transformant le réseau social en une plateforme d’annonces politiques. Mais à trop vouloir jouer avec Twitter, l’ancien président s’est brûlé les ailes. Le 8 janvier 2021, deux jours après que ses partisans ont investi le Capitole et interrompu le décompte des voix de l’élection présidentielle, Twitter prend la décision de bannir définitivement le compte de Donald Trump.

.@realDonaldTrump has been permanently suspended by Twitter, according to .@CNN. pic.twitter.com/ihrIqunY7F — Big Al (@nivnos33) January 8, 2021



Descente aux enfers

S’il faut dater le début de la véritable descente aux enfers de Twitter, c’était il y a quelques mois. Nous sommes le 27 octobre 2022 et Elon Musk vient de s’offrir le réseau social pour 44 milliards de dollars. Une semaine après son rachat, le milliardaire fait le ménage dans les effectifs et licencie la moitié des salariés, soit près de 3.500 personnes, dont la quasi-totalité des équipes de modération. Quelques jours plus tard, il dissout le conseil de confiance et de sécurité du réseau social, qui regroupait des chercheurs indépendants et militants des droits de l’homme. Les conséquences sont quasi immédiates : depuis l’arrivée d’Elon Musk, les contenus haineux et discriminatoires (racistes, misogynes, homophobes, antisémites, xénophobes…) n’ont pas cessé d’augmenter.

Prônant la liberté d’expression totale, le patron de Tesla décide aussi de rétablir des comptes bannis par les anciennes équipes de Twitter, dont celui de Donald Trump. Mais cette liberté, Elon Musk ne l’accorde pas à tout le monde. Il n’hésite ainsi pas à suspendre plusieurs comptes de journalistes qui écrivent à son sujet, ainsi qu’un compte automatisé qui suit son jet privé. Pour renflouer les caisses du réseau social, qui n’a jamais été rentable, Elon Musk lance une certification payante. Mais cette nouvelle fonctionnalité donne lieu à de nombreuses usurpations d’identité et à la diffusion de fausses informations. Temporairement suspendu, le dispositif a été relancé quelques semaines après.







Trop tard, le mal est fait. Avec ses décisions, Elon Musk perd la confiance d’une partie des annonceurs qui se retirent. Une situation dramatique quand on sait que la plateforme tire près de 90 % de ses revenus de la publicité. « L’effondrement financier, c’est le plus gros risque du moment pour Twitter », avait confié Emmanuelle Patry, fondatrice de Social Média Lab, à 20 Minutes.

Pour ne rien arranger, Elon Musk a décidé de jouer l’avenir de la plateforme à coups de sondages. Après celui sur le rétablissement des comptes suspendus, dont le compte de Donald Trump, il a interrogé les utilisateurs pour savoir s’il devait quitter la tête du groupe. Et 57 % d’entre eux ont affirmé qu’ils souhaitaient son départ.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022



Déjà en novembre, Virginie Clève, consultante en stratégie numérique interrogée par 20 Minutes, n’était pas très optimiste quant à la longévité de la firme à l’oiseau bleu : « Est-ce que le fait qu’Elon Musk dirige Twitter, ça signe son arrêt de mort ? C’est possible. » Le 20 décembre, le milliardaire a confirmé son retrait de Twitter une fois qu’il aura trouvé « quelqu’un d’assez fou » pour lui succéder. Reste à savoir si ce nouveau PDG pourra ressusciter la firme à l’oiseau bleu. Ou s’il le laissera s’envoler vers les anges.