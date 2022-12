Qui sont ces voyageurs du futur qui prolifèrent sur TikTok ?

Lost in 2054. Les trends, c’est un peu le carburant qui alimente votre fil TikTok. A l’instar de l’œuf et la poule, il est souvent difficile de savoir qui a lancé quoi en premier. Ce n’est pas le cas pour la trend « voyageur du futur », lancée en février 2021 par un espagnol qui se fait appeler Javier. Les centaines de vidéos qu’il a publiées en près de deux ans le mettent en scène en 2027, dans un monde vidé de tout être humain. Entre-temps, de nombreux autres tiktokeurs lui ont piqué son idée, avec plus ou moins de réussite, à la différence que la plupart d’entre eux affirment avoir été projetés en 2054. Fiction pour s’amuser, défi technique, appât du gain… En ce jour du dixième anniversaire de ce qui aurait dû être la fin du monde, 20 Minutes a voulu savoir quelles étaient les motivations de ces voyageurs du futur.

Depuis qu’il a publié sa première vidéo sur TikTok, Javier, alias@unicosobreviviente (unique survivant), a rassemblé une communauté de près de 8 millions de followers, cumulé des dizaines de millions de vues et autant de « j’aime ». Il faut dire que ses tiktoks sont bluffants, filmés un peu partout en Espagne, notamment à Madrid, à toute heure du jour et de la nuit, sans que l’on puisse apercevoir le moindre être humain. Grandes villes, aéroports, clubs de football, magasins, caserne de pompiers… Il va partout comme s’il était effectivement le dernier homme sur terre. Une dinguerie tellement bien réalisée que Javier n’a pas tardé à faire le buzz, de nombreux articles de presse lui étant consacrés. Dès lors, l’espagnol avait gagné son pari puisque son idée, géniale, n’avait d’autre but que de promouvoir la sortie de son livre, Unico sobreviviente.

« J’ai peur, je me suis réveillé dans un monde vide »

Une campagne de com parfaitement réussie, donc. Mais est-ce le cas pour les autres ? Un second compte TikTok draine une audience de folie en postant des vidéos d’un « monde vide ». C’est@kilianandmaruta, devenu @Kilmaru. Lui, ou eux, car la légende Internet assure qu’il s’agit d’un couple de Japonais, a posté son premier film postcatastrophe le 23 mars 2021. « J’ai peur, je me suis réveillé dans un monde vide », assure Kilmaru. L’originalité, c’est que le compte préexistait et que les vidéos précédentes étaient normales. Mais depuis, il suit sa logique de seul survivant a ceci près que le scénario est plus élaboré de Javier, une sorte de complot technologique parsemé d’énigmes qu’il doit résoudre en récoltant des indices à travers le monde. Techniquement, ses vidéos sont aussi bien ficelées que celles de l’Espagnol, notamment la série à bord d’un paquebot de croisière. Ses 3,3 millions de followers suivent ses aventures comme ils le feraient pour un personnage de série et, a priori, Kilmaru n’a rien à vendre.





Plusieurs Français ont investi le créneau, Le bec noir, Hedz du futur ou encore White mask étant les comptes les plus suivis. Ils affirment se trouver en 2054, là encore dans un monde où la population a été éradiquée par une catastrophe. Leurs vidéos sont beaucoup moins abouties que les deux exemples précédents et ils n’ont aucun scénario. D’ailleurs, ils ont à leurs trousses un paquet d’habitués du réseau social qui traquent leurs erreurs dans les vidéos. C’est le cas de Christophe, alias Révélateur de fake. « On peut voir des gens ou des voitures dans certaines de leurs vidéos. Des affiches ou des journaux de 2022, ce n’est vraiment pas difficile de trouver des failles », assure-t-il.

« Ils font ça pour l’argent »

Un amateurisme qui ne constitue pas le gros du problème. « Ces trois-là, ils font des lives dans lesquels ils demandent des cadeaux à leurs followers. Clairement, ils font ça pour l’argent », déplore Christophe. Outre les cadeaux et les pourboires versés par les followers, ces comptes très suivis peuvent percevoir une rémunération via le fonds TikTok pour les créateurs. « Gagner de l’argent n’est pas le problème, mentir à ses followers dans les lives, jouer avec l’angoisse, la peur, c’est ça qui me gêne », reconnaît Christophe. Car certains y croient, « des jeunes, mineurs, naïfs, avec tous les risques que cela peut comporter », ajoute le Révélateur de fake. D’ailleurs, dans un live récent, Le bec noir, originaire de Toulon, a révélé la vérité, assumant avoir pris l’argent sans scrupule « aux mongols » qui ont cru à son histoire.

20 Minutes a tenté de contacter plusieurs de ces « voyageurs du futur » pour qu’ils expliquent leurs motivations. En Vain. Hedz du futur semble être un obscur rappeur méconnu au même titre que Le bec noir. Ce dernier, dans un TikTok posté il y a quelques jours, présentait justement un de ses sons, Depuis. Se qualifiant lui-même d’opportuniste, il reconnaît aussi « qu’on ne peut pas plaire a tout le monde ». Son buzz n'a pas viré au bad buzz après son live insultant mais arrive néanmoins en bout de course : « Ils sont en train de s’essouffler, bientôt on n’entendra plus parler d’eux », prédit le Révélateur de fake.