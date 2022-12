6 décembre 1989 : Marc Lépine, 25 ans, pénètre dans l’Ecole Polytechnique de Montréal, arme à la main. Dans une salle de classe, il demande aux hommes de sortir, et tire sur les femmes présentes. « Vous êtes toutes des féministes et je hais les féministes », dira-t-il. Quatorze femmes seront tuées, avant que le tueur se suicide. Dans une lettre, il indique : « Veuillez noter que si je me suicide aujourd’hui c’est bien pour des raisons politiques. Car j’ai décidé d’envoyer ad patres les féministes qui m’ont toujours gâché la vie. Même si l’épithète “tireur fou” va m’être attribué dans les médias, je me considère comme un érudit rationnel. Les féministes ont toujours eux le don de me faire rager ». En plus de cette lettre, il laisse derrière lui une liste de noms de 19 femmes qu’il aurait l’intention de tuer.

L’attentat de Polytechnique aura mis 30 ans à être reconnu comme un attentat antiféministe et comme un féminicide de masse. Pour le Québec, chaque 6 décembre marque la réouverture d’une plaie vive. D’autant que la tuerie continue à hanter la société tout entière : en ligne, de nombreux hommes s’identifient à Marc Lépine, l’idolâtrent, le considèrent comme un héros qui mériterait sa propre journée commémorative. C’est dans ce cadre qu’est né le podcast « Projet Polytechnique - Faire Face », porté par Jean-Marc Dalphond et Marie-Joanne Boucher, et réalisé par Myriam Berthelet.

« Un jour, vous allez payer pour tout le mal que vous faites subir aux hommes »

Jean-Marc Dalphond est comédien, metteur en scène et auteur. Le 6 décembre 2018, il poste sur les réseaux sociaux le nom des quatorze victimes de Polytechnique, dont celui de sa cousine, Anne-Marie Edward. À la suite de ce post, il recevra de nombreux messages haineux, estimant que les filles de Polytechnique « l’avaient bien cherché ». Marie-Joanne Boucher, actrice et autrice, le contacte, et ils se mettent à travailler sur une idée de pièce de théâtre documentaire, qui sera jouée fin 2023 au Québec. Dans le cadre de ce projet, ils décident de partir à la rencontre de ceux dont la pensée est diamétralement opposée à la leur : militants pros armes à feu, antiféministes, adorateurs de Marc Lépine. « Avec tout le respect qu’on doit aux victimes et à leurs familles, on n’était pas dans une démarche de commémoration. On voulait aller ailleurs, s’attaquer et réfléchir aux enjeux du présent » explique Myriam Berthelet, la réalisatrice.





« Un jour, vous allez payer pour tout le mal que vous faites subir aux hommes » : sur les forums incels ou au détour d’un post Facebook, les propos misogynes et violents se multiplient. Tout au long des sept épisodes qui s’étalent sur deux ans et demi de recherches et d’interview, les deux comédiens rencontrent certains de ces adorateurs de Marc Lépine. « On a essayé de montrer des gens qui sont près de nous : ce sont des gens qui habitent dans notre rue, qui ressemblent à tout le monde. On s’est rendu compte que c’étaient des êtres humains qui faisaient des choses monstrueuses. Ça aurait été plus facile de rencontrer un monstre pour le mettre à distance » explique Marie-Joanne Boucher. Alors que la société québécoise est considérée comme bien plus pacifiste et bien moins sexiste que dans d’autres pays, la question de misogynie est toujours très présente : les commémorations de la tuerie de Polytechnique, chaque année, le rappellent.

« Les pleureuses de Poly »

En ligne, certains parlent même de « Saint Marc Lépine » pour parler du 6 décembre, et ont fait du terroriste masculiniste un héros. D’autres parlent de « pleureuses de Poly », notamment pour adresser les survivantes et les familles de victimes militant pour le contrôle des armes à feu au Québec. Pour Jean-Marc et Marie-Joanne, les questions des armes à feu ou de la santé mentale ont monopolisé le débat public après la tuerie, ce qui a ignoré d’autres sujets, comme celui de la misogynie et de l’antiféminisme. « Les plaies sont encore vives car ce sont des discussions qu’on n’a pas voulu avoir » évoque quant à elle Myriam Berthelet. Les sept épisodes du podcast « Faire Face » appellent justement à traiter tous ces aspects, sans oublier d’adresser la montée en puissance du discours masculiniste en ligne, qui se recompose et évolue.

« Je déteste les féministes » entend-on chanter dans l’un des épisodes, sur un fond de piano. Cette « chanson », elle vient de Pierre, antiféministe notoire, en procès pour avoir écrit de nombreux textes violents sur un blog lu par plus de 60.000 personnes : Marc Lépine avait « redonné de la dignité aux hommes » selon celui-ci. Un épisode qui glace le sang, à mesure que les arguments masculinistes sont déroulés face aux deux comédiens, et qui permettent de mesurer le caractère (trop) actuel de ce type de propos. Car en ligne ou dans la « vraie vie », l’antiféminisme est galopant.

Si le podcast est sorti en ce 6 décembre 2022, son adaptation sur les planches prendra encore quelques mois : plusieurs heures de spectacle « marathon » avec la compagnie Porte Parole, pour retranscrire ces années de recherches et de rencontres. « On a envie qu’il y ait un aspect communion, qu’on vive tous un moment fort ensemble. On peut regarder son voisin de siège et ressentir la même émotion sans se connaître » ajoute Jean-Marc Dalphond. En attendant, le Québec nous propose de faire face à ses monstres, qui se cachent aussi en chacun de nous.