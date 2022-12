Quatre ans après son apparition, le hashtag #Balancetonyoutubeur refait surface sur les réseaux sociaux. Et pour cause, la mégastar de YouTube aux 12 millions d’abonnés, Norman Thavaud, a été placée en garde à vue pour viol et corruption de mineurs en début de semaine. Elle a pris fin mardi, mais l’enquête contre le vidéaste se poursuit.

L’humoriste, âgé de 35 ans aujourd’hui, n’est pas le seul youtubeur auquel la justice s’intéresse. Baptiste Mortier-Dumont, alias ExperimentBoy, est sous le coup d’une enquête pour corruption de mineurs, ouverte par le parquet de Lyon en juin 2020. Quant à Léo Grasset, auteur de la chaîne DirtyBiology, il est accusé de harcèlement sexuel et de viol. Une enquête a été ouverte fin novembre, après les plaintes de deux femmes.

C’est un tweet de Squeezie, une autre grosse tête de la plateforme, qui a lancé en 2018 le hashtag #Balancetonyoutubeur, en référence à #Balancetonporc. Retour en vidéo sur ce mouvement qui met en cause plusieurs stars de YouTube.

A ce jour, aucun des Youtubeurs n’a été condamné par la justice, ils restent tous présumés innocents.