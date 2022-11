Agé de 27 ans, Tokyo No Jo fait de plus en plus parler de lui sur Youtube et TikTok où il cumule plus de 650.000 abonnés. Sa spécialité : des vidéos humoristiques au cours desquelles il compare les différences culturelles entre le Japon, son pays, et la France, où il vit depuis 2014. Un sujet qui amuse autant qu’il plaît, à l’image de l’intérêt grandissant des Français pour les mangas et la pop culture japonaise. Jo sera d’ailleurs l’un des invités d’honneur ce week-end d’Art to play à Nantes, l’un des plus grands festivals du secteur en France.

Vous avez grandi au Japon, toute votre famille vit là-bas, mais vous êtes installé en France depuis près de 8 ans désormais. Pourquoi ce choix ?

J’ai étudié le français en seconde langue, un peu par hasard, et, un jour, j’ai voulu découvrir la France par moi-même. Ça m’a beaucoup plu et j’ai décidé de m’y installer. A la base c’était pour un an et, finalement, je suis resté ! J’ai été inscrit pendant deux ans à la Sorbonne, j’ai aussi travaillé dans une agence de voyages, puis dans une compagnie qui organisait des rapatriements. J’ai découvert la mer, d’autres villes, j’ai des amis, la nourriture française est délicieuse. Je me sens bien ici.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris en arrivant en France ?

Peut-être la froideur des gens, au départ. Les gens dans la rue, les commerçants, les serveurs ne sourient pas, disent à peine bonjour, en tout cas à Paris. J’ai aussi été choqué par la saleté dans les transports, les retards, la mendicité. On ne voit jamais ça au Japon. J’ai apprécié la franchise des Français, c’est plus facile qu’au Japon pour savoir ce qu’un interlocuteur pense. En voyageant, j’ai aussi été très étonné par la diversité des régions, les dialectes, la fierté. C’est comme s’il y avait plusieurs petits pays dans un seul.

Pourquoi avoir commencé à poster des vidéos ?

Comme je suis un peu timide, je me suis lancé pour attirer l’attention et essayer de me faire des amis. L’idée, c’était de casser les clichés sur le Japon, donner mon point de vue sur les différences avec la France, critiquer les deux pays tout en faisant rire. Je ne pensais pas que ça aurait autant de succès. Aujourd’hui, je gagne entre 3.000 et 4.000 euros par mois avec YouTube et TikTok, sans compter les partenariats. Je me consacre entièrement à mes vidéos, même si j’en publie beaucoup moins que la plupart des autres Youtubeurs.





Dans vos vidéos, vous vous amusez des pièges de la langue française. L’apprentissage a-t-il été difficile ?

C’était vraiment la galère au début. Au Japon, quand on apprend le français, on travaille surtout l’écrit. Les premières semaines en France, je ne comprenais rien à l’oral. Il y a des notions pas évidentes, comme le masculin-féminin qui n’existe pas en japonais. Et puis il y a beaucoup de subtilités qui peuvent créer des malentendus. Quand une fille te dit « je t’aime bien » ou « je t’aime beaucoup », c’est beaucoup moins fort que « je t’aime » par exemple ! Pourquoi ? Il y a aussi des phrases ou expressions françaises qui, quand on les prononce, s’entendent comme des grossièretés en japonais. C’est assez déstabilisant (rires).

Parmi vos vidéos ayant le plus de succès, une s’intéresse aux supermarchés. Vous confiez d’ailleurs qui vous y passez beaucoup de temps…

J’aime bien, oui. J’y trouve des idées. Quand on regarde les caddies, on apprend des choses sur les gens, sur leur vie, sur leurs goûts. Et il faut dire qu’ici les supermarchés sont assez différents du Japon. Il y a des agents de sécurité, beaucoup d’alcool, beaucoup d’eaux minérales, peu de plats préparés frais… Les clients déchirent le plastique des packs de lait ou de Coca pour ne prendre qu’une seule bouteille. Ça c’est inimaginable au Japon.

Autre vidéo particulièrement populaire, celle traitant des soirées…

En France, tout le monde vient en retard aux soirées et c’est normal. Si tu arrives pile à l’heure, tu vas te retrouver seul ! Les Japonais, eux, seraient arrivés dix minutes avant ! L’autre grosse différence, c’est que les invités discutent dans tous les coins : sur un canapé, dans la cuisine, dans le couloir, sur le balcon… C’est bizarre. Au Japon, tout le monde est réuni autour d’une table. Et puis pour une soirée classique en France, on trouve des bonbons, des gâteaux apéro, du saucisson, des bières et c’est à peu près tout. Assez peu de cuisine finalement. Mais c’est cool, c’est plus détendu qu’au Japon je trouve.

Vous parlez aussi beaucoup des relations amoureuses, forcément…

Parce que les codes ne sont pas du tout les mêmes. Au Japon, on n’appelle pas une femme qu’on connaît peu par son prénom et on lui fait encore moins la bise ! Les choses vont beaucoup plus vite en France. J’ai l’impression aussi que les Françaises ont davantage de personnalité.

Quelles idées se font les Japonais de la France ?

Pour la génération de mes parents, la France c’était le top, le grand rêve de voyage. Pour voir Paris, boire du champagne, tout ça… Mais je pense que ça a un peu changé. Les jeunes ont une image un peu snob de la France : la gastronomie, l’élégance, les châteaux, les musées… Une destination chère pas forcément cool pour s’amuser. Ils sont davantage attirés par la pop culture d’autres pays comme les Etats-Unis ou l’Australie.









Et les Français alors ? Ils comptent parmi les plus gros lecteurs de mangas au monde…

Certains jeunes français sont très calés, connaissent beaucoup mieux les mangas que les Japonais eux-mêmes qui, parfois, se contentent de One Piece ou Naruto. Ceux qui entrent par les mangas s’intéressent souvent ensuite à la culture japonaise, à son histoire, à la nourriture. Je pense que le Japon attire de plus en plus. On me pose d’ailleurs beaucoup de questions à son sujet. Mais certains clichés ont encore la vie dure. Tous les Japonais ne sont pas calmes, polis et mangent beaucoup de poisson ! (rires)