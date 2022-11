Licenciements massifs, fuites des annonceurs, problème d’authentification des comptes et désormais prolifération des fausses informations… L’arrivée d’Elon Musk à la tête de Twitter n’en finit plus de secouer la plateforme et ses millions d’utilisateurs. Dans la semaine qui a suivi l’acquisition du réseau social par le milliardaire américain, les comptes les plus populaires et les moins fiables de la plateforme ont connu une augmentation de l’engagement qu’ils génèrent de 57,04 %, sous la forme de mentions « J’aime » et de retweets, indique une enquête menée par NewsGuard*, un site spécialisé qui évalue les sources d’information en fonction de leur fiabilité.

Les déclarations publiques d’Elon Musk sur de possibles changements dans les politiques de Twitter semblent avoir stimulé l’activité d’acteurs malveillants, augmentant la popularité de la mésinformation sur la plateforme. « Même sans modification des pratiques ou politiques de la plateforme en termes de modération, le simple changement de propriétaire, la forte médiatisation de cet événement, et les spéculations d’Elon Musk sur les changements apportés à la plateforme ont coïncidé avec une augmentation considérable de la popularité des fausses informations », explique Newsguard.

« Si je ne me fais pas censurer pour ça, je saurai que la donne a vraiment changé »

Au cours de la semaine qui a suivi l’acquisition, soit du 27 octobre au 3 novembre 2022, NewsGuard a constaté que les tweets des 25 comptes Twitter les plus suivis, ont récolté 3.115.664 mentions « J’aime » et retweets. Deux semaines avant l’acquisition, du 13 au 20 octobre 2022, ces mêmes comptes avaient récolté 1.983.953 mentions « J’aime » et retweets (les mentions « J’aime » et retweets sont utilisés pour évaluer l’engagement global des tweets). Cela représente une augmentation cumulée de 57,04 %.

A titre d’exemple, les interactions avec le compte Twitter de Mercola.com – le site du colporteur d’infox liées à la santé Joseph Mercola – sont passées de 932 à 19.259, soit une augmentation de leur engagement de 1966,42 %. La deuxième augmentation la plus significative en termes d’engagement sur Twitter concerne DrNorthrup.com, un site fondé par Dr. Christiane Northrup, une experte bien-être autoproclamée. Le taux d’engagement du site a augmenté de 1017,46 %, passant de 63 interactions à 704. « Si je ne me fais pas censurer pour ça, je saurai que la donne a vraiment changé », a d’ailleurs tweeté Christiane Northrup le 28 octobre, avec un dessin montrant Elon Musk et une personne en train de pleurer.





If I don't get censored for this, I'll know that the tide has truly changed. pic.twitter.com/F4yDNNG9lY — Christiane Northrup (@DrChrisNorthrup) October 29, 2022







Les comptes Twitter reliés à des sources que NewsGuard estime très fiables n’ont pas connu la même hausse en termes d’interactions pendant ces deux semaines, ce qui suggère encore une fois que cette hausse de l’engagement n’a pas été généralisée, et ne concerne que les comptes diffusant des infox.

* En novembre 2022, trois analystes de NewsGuard ont analysé les données NewsWhip disponibles sur les 50 comptes Twitter les plus suivis reliés à des sites qui ne remplissent pas le critère de NewsGuard relatif à la non-publication régulière de faux contenus. (NewsGuard s’appuie sur une équipe de journalistes pour analyser et évaluer les sites d’actualités et d’information à l’aide de neuf critères).