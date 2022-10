Huit ans après que Google, contraint par la Cour de justice de l’Union européenne, eut instauré un « droit à l’oubli » – sous la forme d’un formulaire en ligne permettant aux Européens de demander la suppression de certains résultats de recherche –, qu’en est-il en pratique ? La journaliste Mina Soundiram a testé le service…

« J’ai tapé " Comment disparaître de Google ? " et je suis tombée sur le formulaire à remplir. Invitée à cocher le genre d’information que je souhaite supprimer, j’ai choisi la case "Contenus me concernant sur des sites dont les pratiques en matière de suppression de contenu sont abusives ". Vu que je n’ai aucun moyen de contacter le site en question, pour moi, c’est effectivement abusif », détaille la journaliste. Quelques jours plus tard, elle reçoit un mail de Google lui indiquant que sa demande a été refusée.

« La vraie raison juridique à faire valoir, c’est le droit à l’oubli »

Pour Étienne Deshoulières, avocat spécialisé en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, « si on vous " googlise " et qu’on tombe sur des informations passées qui ne sont pas forcément à votre avantage, vous pouvez demander une suppression de ces informations… Mais la vraie raison juridique à faire valoir, c’est-à-dire la case à cocher, c’est le droit à l’oubli, c’est-à-dire le fait que le droit à vos données personnelles prime, passé un certain temps, sur le droit à l’information du public ».

Découvrez son argumentaire dans cette vidéo de notre partenaire Brut.