Manifestationpourlola.fr, manifpourlola.fr ou encore justicepourlola.fr.... Le parti d’Eric Zemmour a annoncé ce vendredi la résiliation de trois noms de domaine, utilisés pour accéder à un site Internet, qui avaient été achetés quelques jours après la mort de Lola, une adolescente de 12 ans, tuée à Paris dans des conditions tragiques.

« Après avoir pris ces noms de domaine pour encourager les mobilisations partout en France, Samuel Lafont - en charge du numérique chez Reconquête - les résilie à la suite du communiqué de la famille demandant de ne plus utiliser son nom », a précisé le parti Reconquête à BFMTV. Un appel à manifester, sous la forme d’une pétition, mise en ligne sur le site Internet Damocles.co, dont Samuel Lafont est le fondateur, a également été supprimé.

« Honorer sa mémoire dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due »

La famille de Lola, tuée à Paris le 14 octobre, a en effet demandé ce vendredi que « cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l’image de leur enfant à des fins politiques », lors des manifestations et sur Internet, a indiqué leur avocate dans un communiqué. Ses parents souhaitent « pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due », a rappelé l’avocate Me Clotilde Lepetit.

Cet appel a été lancé au lendemain d’une manifestation à Paris organisée par Reconquête, en présence notamment d’Eric Zemmour, lors de laquelle certains manifestants portaient des pancartes sur lesquelles figurait le visage de la collégienne. Le Rassemblement national, qui devait participer à cette manifestation, a finalement organisé une minute de silence au même moment devant l’Assemblée nationale « en hommage à Lola et en soutien à sa famille et ses proches ».