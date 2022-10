« On en a vraiment ras le cocotier ! ». Un simple « on en marre » aurait suffi, mais la toile raffole d’expressions imagées. Pour manifester leur soutien avec les grévistes du secteur des carburants, les Twittos affichent depuis une dizaine de jours leur situation professionnelle sous le hashtag #BalanceTonSalaire, « un immense océan de ras-le-bol » pour Frédéric, un lecteur de 20 Minutes.









Face à la pénurie d’essence, l’explosion des prix de l’énergie et l’inflation en général, la révolte gronde et s’affiche donc en moins de 240 caractères : « cariste en intérim je touche que 1.300 net mensuel. » « Agent public depuis plus de 14 ans, responsable d’une équipe de plus de 10 personnes pour un salaire de 1.600 € net par mois. » « Auxiliaire de vie à domicile avec 3 enfants, ce n’est pas possible, nous sommes le 15 du mois à peine et il me reste 50 euros pour le finir. » « Je suis assistante maternelle. En travaillant entre 45 et 55 heures par semaine, je gagne 1150e en moyenne. »





Ambulancier en occitanie, j'ai 50 ans et je gagne 1400€ net mensuel( avec indemnités repas) pour 40 heures de travail car dans ma convention je suis payé à 90%. — SebTheTaxi (@SebTheTaxi) October 17, 2022



A l’origine de cette trend sur Twitter, un communiqué du groupe TotalEnergies mentionnant il y a une dizaine de jours que « la rémunération mensuelle moyenne d’un opérateur de raffinerie de TotalEnergies en France en 2022 est de 5.000 euros brut par mois, intéressement participation compris [4.300 euros par mois hors intéressement] ». #BalanceTonSalaire est né.

"Ce serait drôle si tous les ouvriers des raffineries allaient voit leur patron en lui disant : Maintenant que vous avez dit à tous les médias qu'on gagnait 5 000 euros par mois, eh bien tant qu'on ne les a pas, on ne reprend pas le travail." — Elon Muscle (@LeMATOU9) October 13, 2022



« Il faut savoir dire non »

Pourquoi ce vent de révolte ? « Je soutiens la grève et j’espère qu’il y aura une révolution on ne peut plus vivre comme ça dans notre pays qu’est la France, je dis non !!! », s’insurge Linda, sur notre appel à témoignages. « J’ai affiché mon salaire. Peut-être que ce n’est qu’une goutte d’eau, mais à un moment il faut savoir dire non. En France, les 5 personnes les plus riches possèdent autant que 27 millions de Français, la distribution du capital est totalement disproportionnée. La grande majorité des Français triment et ne savent plus comment payer leurs factures, pendant, qu’a côté, les grands patrons se gavent, ça ne peut plus durer, c’est de l’esclavagisme moderne », s’emporte Frédéric, un lecteur, en expliquant pourquoi il participe au mouvement #BalanceTonSalaire.

Si la majorité des tweets et témoignages envoyés décrivent des situations financières compliquées et des fins de mois difficiles, quelques internautes mieux lotis jettent en pâture leur situation. C’est le cas de Salim, qui, en préambule, précise qu’il gagne très bien sa vie, « 4.500 euros net par mois après imposition » et qu’il pourrait même payer son litre d’essence à plus de 3 euros. Pour 20 Minutes, il raconte « la peur qui nous réveille parce qu’on n’a pas payé telle ou telle facture, le drame d’avoir un huissier qui frappe à votre porte. Pour mes proches qui n’ont pas de gros moyens, mes parents retraités et leur petite pension, je veux une révolte. Cette situation n’a rien de normal, nous ne devons pas nous résigner. »





61 ans, cadre ingénieur. Je gagne 7000 €/brut/mensuel Je suis fier de payer mes impôts. Je soutiens la grève et suis contre le monde d' @EmmanuelMacron @Renaissance

#BalanceTonSalaire #SoutienAuxRaffineurs — L'Homme Révolté Ph.D. (@UnSisyphe) October 12, 2022



Alors que la grève du secteur des carburants est en passe de franchir le cap des trois semaines et que la pénurie menace de paralyser la France, le gouvernement a lancé lundi de nouvelles réquisitions sur deux dépôts de carburant pour contrer les blocages qui se poursuivent chez TotalEnergies. Avec le mouvement interprofessionnel du jour et les premiers départs en vacances vendredi, la semaine s’annonce corsée et les effluves d’une mobilisation générale se renforcent, à défaut de profiter de l’odeur d’essence dans les stations-service.