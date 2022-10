La semaine dernière s’est tenu le festival européen de la coupe mulet, à Ittre en Belgique. Bière, second degré et longueurs exagérées (à part sur les côtés) étaient au programme de cette édition 2022. Elle a sacré Quentin Thomas, danseur professionnel à Toulouse, parmi environ 150 participants au concours. Il s’est présenté sous le pseudonyme d’Edile Michel. « Il est né et a grandi à Poitiers et a fréquenté l’université poitevine pour une licence "art du spectacle", sans oublier le conservatoire de danse de Poitiers », précise la Nouvelle République.









Assumant complètement sa coupe mulet, symbole des années 1980 qui reviennent en force, il la considère comme une façon de s’affranchir de certains codes sociaux.