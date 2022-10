TikTok accusé de tirer profit de dons envoyés aux réfugiés syriens

« Aidez-moi, s’il vous plaît », « envoyez-moi des cadeaux »… Depuis quelques mois, des enfants vivant dans des camps en Syrie diffusent des vidéos en direct sur TikTok dans lesquelles ils demandent aux internautes de leur envoyer des dons. Une enquête de la BBC dévoilée cette semaine rapporte que le géant chinois récupérerait jusqu’à 70 % de commission sur les revenus gagnés par ces réfugiés syriens.

Au cours des cinq derniers mois, la BBC a analysé 30 comptes TikTok diffusant le quotidien des familles en direct des camps de réfugiés. Le média britannique a découvert que les familles déplacées qui mendient des dons via la plateforme gagnent jusqu’à 1.000 dollars par heure, mais ne reçoivent qu’une infime partie de ces dons.

Des journées entières en direct pour quelques dollars

Certaines familles syriennes passent ainsi des journées entières en direct sur le réseau social, suppliant pour quelques « cadeaux lives ». Cette fonctionnalité, proposée par la plateforme pendant les vidéos diffusées en direct, permet aux internautes d’envoyer des dons, aussi appelés « diamants », qui peuvent ensuite être échangés contre de l’argent bien réel. Ces dons prennent la forme de jetons virtuels qui peuvent aller des « roses », l’équivalent de quelques centimes de dollars, au « lion », d’une valeur de 500 dollars, soit environ 515 euros.

Un reporter syrien de la BBC s’est fait passer pour un réfugié d’un camp syrien. A la fin de son live, le journaliste qui avait pourtant récolté 106 dollars, n’a reçu qu’une donation de 33 dollars, TikTok ayant au final collecté 69 % de commission. En déduisant la commission de l’intermédiaire ayant fourni le matériel (35 %) et le transfert d’argent (10 %), la somme perçue a encore diminué et est passée de 106 à 19 dollars.

« Le réseau social ne respecte pas ses propres règles »

Pour Marwa Fatafta, qui travaille pour Access Now, une organisation à but non lucratif qui défend les droits civils numériques, le réseau social ne respecte pas ses propres règles. « Outre le fait qu’il garde une grosse partie de la valeur des dons, en incitant les familles à se mettre en scène pour gagner de l’argent et survivre, TikTok outrepasse ses propres règles sur les dommages, la mise en danger et l’exploitation de mineurs sur sa plateforme », a-t-elle indiqué à la BBC.

« Nous sommes profondément préoccupés par les informations et les allégations qui nous ont été rapportées, et nous avons pris des mesures rapides et rigoureuses », a déclaré TikTok. « Ce type de contenu n’est pas autorisé sur notre plateforme », a précisé la plateforme, ajoutant que des mesures étaient en train d’être mise en place « afin de renforcer et les règles en matière d’exploitation et de mendicité ».