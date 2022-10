L’utilisation des réseaux sociaux a considérablement bouleversé nos modes de vie. Une étude réalisée par l’université d’Helsinki en Finlande, baptisée « Reasons to Postpone Childbearing during Fertility Decline in Finland », évoque même l’idée d’une corrélation entre le temps passé en ligne et l’envie d’avoir des enfants.

Dans cette enquête, réalisée dans le but d’expliquer les raisons de la forte baisse de natalité observée dans le pays depuis quelques années, près de 3.500 personnes, âgées de 20 à 44 ans ont été questionnées sur leur désir de maternité.

« Les plus accros aux réseaux sociaux » n’ont pas envie de changer de vie

La moitié a affirmé ne pas ou ne plus vouloir d’enfants tandis que plus d’un tiers (36,6 %) a reporté ce projet. 13,4 % ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas dire s’ils prévoyaient d’avoir des enfants ou d’autres enfants.

Les raisons expliquant la décision de reporter la venue d’un enfant sont multiples. Certains évoquent leur situation incertaine, d’autres préfèrent conserver leur style de vie et ne rien changer à leur quotidien. D’après la chercheuse Kateryna Savelieva, qui a réalisé cette étude, ces mêmes personnes sont celles étant le plus accros aux réseaux sociaux.