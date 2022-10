La galère continue pour les automobilistes. Le mouvement de grèves dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduit vendredi « à une très large majorité ». Le nombre de stations-service rencontrant des difficultés d’approvisionnement a légèrement régressé vendredi à la mi-journée, à 28,5 % contre 29,2 % la veille au soir, selon le ministère de la Transition énergétique.

Des livraisons de carburant depuis la raffinerie de Donges, près de Saint-Nazaire, devraient avoir lieu « de manière sporadique » durant le week-end pour « apaiser les tensions », a annoncé la CGT. Mais il sera encore très difficile ce week-end de faire le plein dans une station-service. En attendant que la situation s’améliore, 20 Minutes fait le point sur les sites et les applications permettant de repérer les stations approvisionnées près de chez vous.

La carte interactive du gouvernement

Le gouvernement a lancé en septembre une carte interactive disponible sur le site prix-carburants.gouv.fr. Elle recense toutes les stations-service qui disposent encore de diesel ou d’essence. Avec cette carte, régulièrement mise à jour, il est possible d’effectuer une recherche par type de carburant, par type d’enseigne, par département ou par ville. Il suffit de cliquer sur la petite pompe rouge qui vous indique le niveau d’approvisionnement de la station sélectionnée.

La carte interactive de TotalEnergies

Sur son site, TotalEnergies a mis en ligne une carte qui recense toutes ses stations en France et dans le monde. Après avoir indiqué une adresse et un type de carburant, la carte affiche les stations censées être approvisionnées. La carte est « régulièrement actualisée », heure par heure, selon le groupe français. Elle est également disponible via une application sur smartphone.

La carte collaborative « pénurie mon essence »

Le site penurie.mon-essence propose une carte qui liste les stations-service ouvertes et les carburants disponibles. Le prix des carburants est aussi affiché, ce qui vous permet de choisir la station la moins chère. Elle est mise à jour en temps réel sur la base des indications faites par les utilisateurs, combinées à la carte officielle du gouvernement. Cette carte interactive est déclinée en application sur Essence & CO.









L’appli « Gas Now »

C’est l’application la plus téléchargée depuis le début du mouvement de grève. Les données alimentées par les internautes, et combinées à la carte du gouvernement, sont mises à jour très régulièrement. Des commentaires des utilisateurs sont également disponibles, indiquant notamment s’il y a une file d’attente.

L’appli Gaspal

Elle propose une carte des stations-service ouvertes actualisée en temps réel. L’appli permet de sélectionner spécifiquement les stations proposant le carburant recherché (SP95, SP98, diesel…) Gaspal vous permet aussi de comparer les prix des carburants entre les stations afin de trouver le carburant le moins cher près de chez vous. L’appli fonctionne également en Espagne et en Italie.

L’appli Waze

L’application mobile d’assistance de navigation (GPS) permet également de connaître la disponibilité de carburant dans les stations-service. Elle propose des informations à la pompe en temps réel grâce au retour de ses utilisateurs.