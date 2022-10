A côté du hashtag #Greve18octobre qui grimpe en trending topics sur Twitter, #BalanceTonSalaire s’y fait également une place de choix depuis plusieurs heures. Qu’est-ce qui pousse les Français à afficher ce qu’ils gagnent chaque mois et leur situation ? Ont-ils besoin de libérer la parole sur l’argent ?

On entend souvent en France qu’il est tabou de parler d’argent. Mais à situation extrême, réactions extrêmes : la grève des employés de raffineries provoque une pénurie d’essence depuis plusieurs jours, l’inflation atteint entre 5 et 6 % pour 2022 et la perspective d’une récession en 2023 se précise. La grève lancée par la CGT pour mardi, qui devrait notamment toucher le secteur des transports, est l’occasion pour de nombreux internautes d’afficher leur niveau de vie.





Je suis éboueur de la ville de Paris, payé 1300€ net par mois. Je veux la révolte, que l'on sort dans la rue pour se plaindre , cette situation n'est plus vivable! #penuriedecarburant #BalanceTonSalaire — Sergio di Azeulay (@Freefreemaroki) October 13, 2022



Vous avez décidé d’afficher votre situation en ligne, dites-nous pourquoi. Tous ces témoignages #BalanceTonSalaire vous permettent-ils de relativiser et sentir que vous n’êtes pas seuls ? Comprenez-vous cet élan de solidarité en ligne pour tenter de mobiliser le maximum de gens mardi ?