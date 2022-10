Après CovidTracker et ViteMaDose, il est de retour. L’ingénieur de 26 ans Guillaume Rozier, a lancé jeudi un nouveau site qui, à partir des données en libre-service mises à disposition par RTE, permet de comparer la consommation d’électricité, la puissance consommée d’énergie en direct quart d’heure par quart d’heure en France par rapport aux années précédentes. Il est totalement en accès gratuit et sans publicité.





⚡️Quelle puissance d’électricité consommons-nous actuellement ? Est-ce qu’on a consommé moins d’énergie ce mois-ci ? Quel était le pic l’an dernier ?



🆕 Découvrez https://t.co/s1NBOvbYE5, un nouvel outil vous permettant de répondre à ces questions ! @trackmywatt pic.twitter.com/MMPCfUi2jG — GRZ ⚡️ (@GuillaumeRozier) October 6, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Quelle puissance d’électricité consommons-nous actuellement ? Est-ce qu’on a consommé moins d’énergie ce mois-ci ? Quel était le pic l’an dernier ? », écrit Guillaume Rozier sur son compte Twitter. Ce sont en effet les trois fonctionnalités principales du site Trackmywatt.fr, « un site en cours de création », explique encore son créateur. Comme à son habitude, il a dégainé vite et sobre, « mais on prévoit de rajouter beaucoup de fonctionnalités dans les prochaines semaines et dans les prochains mois », a-t-il confié à France Info, vendredi.









Une complémentarité avec EcoWatt

L’ingénieur et data scientist assure par ailleurs que l’indicateur EcoWatt, créé par RTE et qui sera désormais disponible dans les bulletins météo des grandes chaînes nationales, devrait être bientôt intégré à l'outil Track My Watt pour une météo de l’énergie la plus complète possible. « C’est très important de faire de la pédagogie et de donner des chiffres plus précis aux Français pour qu’ils puissent vraiment mesurer, anticiper la consommation d’électricité et la production d’électricité. C’est important de leur donner de l’autonomie. », précisait Guillaume Rozier à France Info.





Une capture d'écran du site Trackmywatt.fr le 10 octobre 2022, à 17h07 - 20 Minutes





Ce dernier avait commencé à travailler sur la pandémie en mars 2020, alors qu’il terminait ses études d’ingénieur à Telecom Nancy, a reçu l’ordre national du Mérite en mai 2021 pour son travail sur ViteMaDose et CovidTracker, deux sites utilisant donc déjà des données en source ouverte.

Un outil efficace pour parvenir à la sobriété énergétique ?

Pour l'heure, la question principale est bien entendue de savoir si la France va tenir l'hiver 2022-23 sans black-out et autres délestages, alors que la guerre en Ukraine a renforcé les risques de pénuries d'énergie. Grâce au traitement de données, sur la période allant du 1er au 5 octobre 2022,Track My Watt montre par exemple que la consommation d’énergie en France est en hausse de 9,1 % par rapport à la moyenne de la même période sur les trois années précédentes.

Si son nouvel outil permet d'avoir une information rapide sur l'état des ressources et de la consommation d'énergie en temps réel, il a aussi un but sur du plus long terme : comment parvenir à la sacro-sainte sobriété énergétique, dont tout le monde se gargarise en ce moment, en limitant les usages sans trop se priver ? L'outil de Guillaume Rozier n'a pas de recette magique mais comme CovidTracker et ViteMaDose, il pourrait devenir essentiel dans ce nouveau défi à relever.