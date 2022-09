« Qui veut lancer sa femme ? Pour vous ce serait facile », s’esclaffe un des membres de l’association de bienfaisance des cruches sadiracaises, en s’adressant à un homme qui dépasse d’une bonne tête sa conjointe. C’est un championnat de lancer de cruches et pas de finesse vous l’aurez compris… Il était organisé ce dimanche, sur le site de la Gardonne, à Loupes, dans l’Entre-Deux-Mers.

La manifestation est avant tout le prétexte à un moment convivial et de grandes tablées ont mis à l’honneur les spécialités des éleveurs locaux. Les enfants se délectent de crêpes qu’ils portent précautionneusement sur une serviette. Des prix sont ensuite remis aux personnes handicapées, qui ont concouru dans la matinée, dans une ambiance de boîte de nuit animée par un DJ. Mais à 14 h, la compétition approche : « Je vous rappelle qu’on lance d’une main, avec le geste de la pétanque, récapitule avant les premiers lancers Alain Darmian, le président de l’association. En 2019, le champion du monde l’a envoyée à plus de 25 mètres ».

« C’est assez lourd »

« C’est lourd, témoigne Christelle, 52 ans. Elle est pleine la cruche donc il faut bien avoir le mouvement de balancier mais je ne prétends pas faire la compétition j’ai essayé pour la joke ». D’autres compétiteurs prennent l’affaire plus au sérieux : « Je m’étais fait des plans sur la comète et je pensais être dans les premiers mais c’est assez lourd et la trajectoire n’est pas facile à gérer, je suis déçu », raconte Yohan, 33 ans, pourtant féru de pétanque. A raison de trois euros les trois lancers, il envisage de retenter sa chance.

Il existe déjà un lancer de pignes (pommes de pin) à Biscarrosse et un lancer de tongs à Hourtin, et Alain Darmian a voulu faire un clin d’œil à ces compétitions en gardant un ancrage local. « Sadirac est une ville potière, raconte-t-il. Quand le village avait 800 habitants, il y avait 60 fours de potiers en activité. Il reste aujourd’hui une poterie et sinon ce sont des céramistes d’art ».

Les cruches utilisées pour le championnat sont fabriquées par un potier céramiste sadiracais. « Elles ne se brisent pas parce qu’elles ne sont pas en terre de sadirac mais en grès, précise-t-il. Elles sont très épaisses et on met du polystyrène pour éviter les cassures ». Mais les prix réservés aux meilleurs lanceurs sont bien de grandes cruches qui elles, sont confectionnées en terre de Sadirac. Ouf, l’honneur est sauf.

Chaque année depuis 2008, la manifestation attire environ 500 personnes, dont la moitié se risque à s’essayer au lancer de cruches. « On reverse en fonction de notre excédent, environ 500 euros chaque année, à une association à chaque fois différente », précise le président.

« C’est un peu exagéré championnat du monde mais on s’en fout on est les seuls », conclut-il. On s’en était un peu doutés…