C’est loin d’être un retour en fanfare. Sous la halle du marché de la Teste-de-Buch, les poissonniers vantent le merlu ou le bar d’Arcachon mais par le retour des huîtres du Bassin. Et pour cause, il n’y en a pas ce vendredi matin sur les étals de ce marché, alors que depuis 9 heures l’interdiction visant les coquillages depuis le 27 décembre dernier a été levée. Après des intoxications collectives attribuées au norovirus et provoquant des symptômes proches de ceux de la gastro-entérite, la commercialisation avait été suspendue, à quelques jours du jour de l’An.

La marée était haute jeudi et beaucoup d’ostréiculteurs n’ont pas pu sortir pour rejoindre leurs parcs et proposer leurs coquillages à la vente ce vendredi, ce qu’ils feront dès ce week-end. Mais une autre raison est avancée sous la halle : les clients ne veulent plus entendre parler des huîtres pendant encore un petit moment. Elles risquent donc de se faire discrètes pour quelques semaines encore.

« On a subi beaucoup de mauvaise publicité »

Sur le port de Larros, à Gujan-Mestras, le long des cabanes de dégustation et de ventes à emporter, on croise en effet plus de promeneurs de chiens que d’acheteurs d’huîtres en manque de leurs doses iodées. Seul le Routioutiou est ouvert. Arnaud, écailleur, s’y active avec le sourire. « On a des huîtres d’Arcachon qui sont tranquillement dans le vivier et qui ne demandent qu’à être dégustées avec un bon pâté, lance-t-il, en bon commerçant. Pendant l’interdiction, on a pris des huîtres de Bretagne pour faire face à ce qui se passait. »

A part l’an dernier durant lequel les ostréiculteurs avaient fait un bon mois de janvier, c’est une période classiquement plutôt calme après la haute saison des fêtes. Mais le « hic » c’est que cette année elle a été gâchée économiquement par l’interdiction.

Sur le port ostréicole de Meyran, à Gujan-Mestras, Kévin a, lui, repris son activité à plein. Il est soutenu par de fidèles clients qui l’ont assailli de messages, dit-il, pour savoir s’il proposerait bel et bien ses huîtres à la vente ce vendredi. « Sur le marché, on se connaît et les clients nous font confiance mais cela va être plus difficile de rassurer ceux qui ont été malades », estime cet ostréiculteur qui déplore que la profession ait « subi beaucoup de mauvaise publicité ».

Pour les huîtres, « cela va s’améliorer » avec la Saint-Valentin

De son côté, Arnaud reste positif. S’il convient qu’une partie de la clientèle, en particulier si elle a été intoxiquée, sera frileuse il compte surtout sur la perspective des vacances de février et le retour du soleil : « cela va s’améliorer, tout doucement les réservations reprennent. » Olivier Laban, le président du comité régional de conchyliculture d’Arcachon-Cap Ferret, vise lui la date du 14 février puisque la Saint-Valentin est « très porteuse pour la vente d’huîtres et de fruits de mer en général », souligne-t-il.

D’ici là, le professionnel reconnaît que les consommateurs vont devoir être rassurés après cette crise qui les a touchés au premier plan. Pour y parvenir, les ostréiculteurs comptent s’appuyer sur la proximité permise par les ventes directes (que pratique en majorité la profession girondine) et l’appui d’une grande campagne de communication, soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. La reconquête pourrait prendre un peu de temps et d’ici là, les producteurs espèrent des indemnisations à la hauteur de leur préjudice. Le comité parle de pertes qui s’élèveraient à cinq millions d’euros de marges brutes.