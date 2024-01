Enfin une recrue à Bordeaux (mais pas aux Girondins). Pour sa sixième édition, les 7 et 8 mars, le World Impact Summit veut frapper fort. Il a annoncé la venue de l’ancienne secrétaire d’Etat des Etats-Unis Hillary Clinton. Elle est présentée comme une défenseuse des « accords signés par les USA pour la préservation du climat en 2016 », mais on ignore encore la thématique précise de sa prise de parole lors du sommet, qui s’intéresse aux enjeux de la transition écologique.

Plus de 10.000 participants de toute la France et l’Europe sont annoncés par les organisateurs du sommet, soutenus par des partenaires publics, des collectivités mais aussi une cinquantaine de partenaires privés, de grands groupes, de start-up et d’investisseurs. Plus de 300 intervenants experts sont attendus, ainsi que 300 exposants « de solutions concrètes » autour des enjeux de transition écologique.