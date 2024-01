La neige a changé le paysage sur le Bassin d’Arcachon. Le photographe Jean-Philippe Bellon, passionné du Bassin, explique sur sa page Facebook qu’il n’a pas résisté à l’envie de faire quelques images de la dune du Pilat, la plus haute d’Europe, recouverte de neige ce mercredi 10 janvier. Un « temps exceptionnel » pour le bassin et l’un de ses sites les plus touristiques et photogéniques.

La Dune du Pilat sous la neige ! Une vraie montagne avec vue mer... ❄ pic.twitter.com/KpcZiAj0on — Bassin d'Arcachon (@EspritBassin) January 10, 2024





Les images du monument de sable nappé de blanc réalisées à l’aide d’un drone ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. A cette période de l’année, l’escalier facilitant son ascension est fermé, mais il est possible de se rendre en sommet, en fournissant un peu plus d’effort.

La dune se déplace d'un à 5 mètres chaque année, vers l'intérieur des terres. - Jean Philippe Bellon

La dune, dont une partie appartient au conservatoire du littoral, est mobile et se déplace de 1 à 5 mètres chaque année vers l’intérieur des terres, principalement à la suite des tempêtes et des vents intenses qui déplacent le sable.