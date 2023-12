Un accident rarissime qui n'était pas arrivé « depuis des années » sur le réseau de transport bordelais TBM. Il a fallu que ça tombe samedi soir, le jour où Bordeaux Métropole fêtait en grande pompe les vingt ans du tramway à Bordeaux. 20 Minutes a interrogé ce lundi Pierrick Poirier, directeur de Keolis Bordeaux Métropole, qui revient sur l'accident entre deux rames survenus près de la porte de Bourgogne, et qui a paralysé les lignes C et D du tramway jusqu'à lundi matin.

Que s'est-il passé ?

L'incident s'est produit samedi soir peu avant 20 heures quai Richelieu, près de la place de la porte de Bourgogne, entre une rame de la ligne D qui est entrée en collision avec une rame de la ligne C qui arrivait de la place des Quinconces et rentrait au dépôt de Bastide. « Il faut comprendre que cette zone est une zone de manoeuvres, explique Pierrick Poirier : nous avons déjà trois lignes de tramway qui y passent, avec en plus de cela des rames en provenance du dépôt Bastide qui effectuent des traversées de cette zone pour être injectées sur les lignes C et D. » Samedi soir, « une rame de la ligne C s'est présentée au niveau de la place de Bourgogne pour franchir la voie, s'engager sur le pont de pierre et regagner son dépôt, poursuit le directeur de Keolis. Quand une rame fait ce mouvement, elle profite des rails des lignes C et D pour s'engager sur la voie de la ligne A. »

Cette traversée ne peut évidemment s'effectuer qu'en l'absence totale de passage d'un tramway de la ligne C ou D dans l'autre sens. Or, il y a eu à ce moment un problème de signalisation ferroviaire. « Il y a eu une commande intempestive : l'aiguillage a bougé alors que la rame de la ligne C devait franchir la voie, la signalisation ferroviaire considérant à tort que la voie était libérée, ce qui n'était pas le cas. » C'est à ce moment que le choc s'est produit avec la rame de la ligne D.

La situation est-elle revenue à la normale ?

Oui, le trafic est revenu à la normale ce lundi matin. « La journée de dimanche a été consacrée à "réenrailler" la rame accidentée à l'aide d'une grue puisque l'arrière de la rame avait déraillé. Elle a été remise sur les rails et remorquée jusqu'au dépôt Achard, ce qui a permis de libérer la plateforme, et de vérifier l'état du roulement, de l'APS [Alimentation par le sol], des aiguillages et de la signalisation ferroviaire. » Pour le moment, l'aiguillage qui permettait le mouvement a été « neutralisé pour éviter que l'incident ne se reproduise » et « nous travaillons à limiter le nombre de traversées. »

Pourquoi l'interruption du trafic a-t-elle été aussi longue ?

Pierrick Poirier souligne que l'intervention même sur la rame de tramway immobilisée « a été assez rapide, car la grue était en place aux alentours de 15 heures dimanche, et à 17h30 la rame était sur les rails, et a pu rejoindre son dépôt vers 18h30. Cela a duré un peu plus de trois heures, pour une opération de cette complexité, c'est plutôt pas mal. » En revanche, il a fallu « un certain nombre d'autorisations avant de pouvoir déployer une grue de cette taille. » « C'est un convoi exceptionnel avec une grue de 70 tonnes, qui plus est un dimanche, et il a fallu en plus libérer la zone, c'est-à-dire retirer des voitures, pour la mise en place. »

Est-ce la première fois que cet incident se produit ?

Non, c'est la deuxième fois. « On a déjà eu un incident fin 2020 dans des circonstances identiques au même endroit, et depuis nous avions mis en place une supervision supplémentaire par le PCC (Poste central de commande), que l'on va renforcer encore du fait de ce nouvel incident. » Il y aura ainsi « dans un premier temps des hommes en plus pour le commande de la manoeuvre » et dans un second temps un « renforcement du système à l'aide de caméras vidéo qui vont nous permettre d'avoir une visibilité précise de la zone ». En parallèle, « nous travaillons à affecter les rames [de chaque ligne] à chaque dépôt, de sorte à minimiser le nombre de franchissement. » En clair, il faut revoir l'organisation des circulations.

Est-ce inquiétant dans la perspective du passage de quatre à six lignes de tramway en 2025 ?

En septembre 2025, le réseau TBM sera enrichi de deux nouvelles lignes de tramway, les lignes E et F, qui passeront aussi par la porte de Bourgogne. Il s'agit en fait de permettre à la ligne C en provenance de Villenave d'Ornon d'emprunter la voie de la ligne A pour filer vers l'aéroport, et dans l'autre sens, en provenance de Blanquefort, de pouvoir rouler sur le pont de pierre pour rejoindre Floirac. Voilà qui risque de complexifier encore la donne au niveau de la porte de Bourgogne, déjà considérée par Keolis comme un noeud sensible ? « Non, assure, Pierrick Poirier, car des travaux sont déjà programmés à partir de mai 2025 pour remplacer entièrement l'automate de signalisation ferroviaire. » Travaux qui engendreront d'ailleurs « l'interruption des circulations au niveau de la porte de Bourgogne pendant ces trois à quatre mois » annonce le directeur de Keolis Bordeaux Métropole.