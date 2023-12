« Sciences Porcs a démarré il y a deux ans, et nous refusons catégoriquement de penser que ce mouvement de libération de la parole n’a eu aucun impact sur les pratiques et les modes d’intégration de l’école », s’émeut sur sa page Instagram le bureau des élèves de Sciences po Bordeaux. Depuis cet été, une dizaine d’étudiants issus de la promotion de première année et rassemblés dans un groupe officiel, font parler d’eux après des messages discriminatoires et injurieux déversés sur les réseaux sociaux. Ce sont des élus étudiants qui ont alerté la direction de l’établissement à la mi-novembre.

Enquête administrative et signalement

« Quelques jours après [cette alerte] la directrice du premier cycle de Sciences po Bordeaux a reçu quelques étudiants choqués ou mis en cause et les a mis en relation directe avec la cellule de veille et d’écoute (CVE) de l’établissement », explique à 20 Minutes le service communication de l’école. Tout en essayant de recueillir des éléments factuels, la direction rappelle dans la foulée à l’ensemble de la communauté, dans un texte officiel « le caractère inacceptable de tous propos à caractère discriminatoire, injurieux et de toutes formes de harcèlement ». Un groupe interassociatif d’étudiants se crée et se mobilise pour récolter des témoignages et les adresser à la cellule.

Le 29 novembre, le directeur de Sciences po Bordeaux demande l’ouverture d’une enquête administrative au rectorat et « le 4 décembre il réalise un signalement au tribunal judiciaire au titre de l’article 40 », précise la communication. Cet article impose à une autorité constituée de dénoncer une infraction dont elle a connaissance.

Une dizaine d’étudiants concernés

Le 6 décembre, la direction a reçu le dossier complet établi par le collectif interassociatif et qui renferme « une dizaine de témoignages écrits et des captures d’écran des messages envoyés depuis l’été ». Ce rapport a été transmis au rectorat ainsi qu’au procureur. « Si quelques messages tiennent plus de la blague de mauvais goût, certains propos intolérables sont en effet de nature raciste, sexiste et discriminatoire, même si ces faits ne concernent en définitive qu’une petite dizaine d’étudiants », estime le service communication de l’établissement.

Les conclusions de l’enquête administrative permettront de décider des suites disciplinaires à donner, tandis que la direction souhaite un apaisement au sein de l’ensemble de la communauté éducative. « Ces faits ne concernent finalement qu’une dizaine d’étudiants, autour desquels évolue une promotion de plus de 350 élèves pour les premières années et toute une communauté de 2.200 élèves au global qu’il faut saluer pour avoir refusé de taire et cautionner l’inacceptable », conclut l’école.