« Moi je suis en prison, lui est en liberté », lâche très en colère Océane. En octobre dernier, la jeune femme de 23 ans est tombée nez à nez dans le quartier de la Victoire, à Bordeaux, avec le quinquagénaire contre lequel elle a porté plainte, deux ans plus tôt, pour « viol sous la menace d’une arme ». Ce dernier a passé deux ans en détention provisoire avant d’être relâché le 12 septembre dernier, trois mois avant la tenue de son procès qui commence ce jeudi, devant les assises de la Gironde.

« Je l’ai croisé à un coin de rue, entre le cours Victor Hugo et Sainte-Catherine, j’étais seule », raconte la jeune femme à 20 Minutes. L’homme, un sans-abri, joue de la guitare. A ce moment-là, il ne la voit pas. Océane tournera alors les talons et ne sortira plus que rarement, escortée à chaque fois. Et terrorisée aussi en pensant que ce quinquagénaire peut encore, malgré son contrôle judiciaire, s’en prendre à d’autres femmes.

« La dangerosité criminologique est élevée »

Océane, est en arrêt de travail depuis six semaines. L’étudiante à Sciences po Bordeaux en master 2, qui venait de commencer une alternance dans une collectivité, se rappelle ce 31 juillet 2021. Ce jour-là, alors âgée de 20 ans, elle participe à une maraude dans le secteur de la Victoire. Un quinquagénaire en fauteuil roulant qu’elle décrit comme « un personnage jovial que tout le monde salue dans le quartier », éveille sa curiosité en lui parlant de sorcellerie, un terrain d’enquête pour cette étudiante férue d’anthropologie et de sociologie.

Me Fabienne Gouteyron, l’avocate d’Océane, rappelle aussi que le mis en cause a des antécédents puisqu’il a été condamné en 2018 pour des faits d’agressions sexuelles. Le conseil pointe également le rapport d’expertise psychiatrique qui mentionne « que la dangerosité criminologique est élevée, qu’il s’agisse du risque d’un nouvel acte violent ou d’une nouvelle atteinte sexuelle ». Sollicité par les associations La maison d’Ella et le Planning familial de la Gironde, le parquet général mentionne, lui, qu’il était également favorable à la prolongation de la détention du mis en cause, libéré par décision de la chambre d’instruction.

Océane est en arrêt de travail depuis six semaines. L’étudiante à Sciences po Bordeaux en master 2, qui venait de commencer une alternance dans une collectivité, se rappelle ce 31 juillet 2021. Ce jour-là, alors âgée de 20 ans, elle participe à une maraude dans le secteur de la Victoire. Un quinquagénaire en fauteuil roulant qu’elle décrit comme « un personnage jovial que tout le monde salue dans le quartier », éveille sa curiosité en lui parlant de sorcellerie, un terrain d’enquête pour cette étudiante férue d’anthropologie et de sociologie.

« Il m’a dit : " je vais te tuer " »

Alors qu’il l’a fait asseoir sur un coussin dans un sous-sol du parking de la Victoire, il s’extirpe de son fauteuil pour s’avancer vers elle et sort un couteau de 15 centimètres. « Il m’a dit : " je vais te tuer ", raconte Océane à 20 Minutes. J’étais entre deux murs et une voiture, je me suis retrouvée piégée. » La jeune femme se rappelle avoir proposé de l’argent à son agresseur, le suppliant de ne pas la toucher. Puis un couple entre dans le parking, tout près. Une leur d’espoir pour Océane qui espère que ses pleurs seront entendus. En vain, le duo montera à bord de sa voiture et Océane verra, elle, « sa vie défiler devant ses yeux ».

Ce sera une femme et son chien, qui insiste particulièrement pour entraîner sa maîtresse vers la scène, qui mettront un terme au calvaire de la jeune femme. La promeneuse « a vu les fesses de l’agresseur », raconte encore Océane, qui craint que ce dernier, qui dissimule son arme sous un bonnet, s’en prenne aussi à sa « sauveuse ». Cette femme « grâce à qui tout s’arrête », selon Me Fabienne Gouteyron, va être un témoin de premier plan au procès qui s’ouvre ce jeudi. Sans rentrer dans les détails, l’avocate livre « qu’elle a vu une attitude de l’accusé qui ne prêtait pas à confusion ». Elle a apporté « un témoignage précis et circonstancié qui conforte la culpabilité de l’accusé ».

« Un vécu photographique de la scène »

Océane assure, de son côté, ne pas avoir été bien orientée après sa plainte, se retrouvant seule, par exemple, lors de la confrontation. « On ne laisse pas une victime sur une procédure criminelle sans avocat, sans accompagnement », pointe gravement Annie Carrareto. Ce n’est que le 16 octobre dernier, que l’étudiante s’est adjoint le soutien d’un avocat. Océane, qui n’aura jamais varié dans ses déclarations, garde « un vécu photographique de la scène », souligne alors son avocate.

Suivie depuis des mois par le centre régional du psychotraumatisme, Océane vit un « quotidien très altéré par tout ça », assure Me Gouteyron. La jeune femme reste néanmoins déterminée à la veille de l’audience et n’a pas demandé de huis clos. « C’est un problème public et ce n’est pas à moi d’avoir peur », avance Océane courageusement. Et son avocate de conclure : « elle a à la fois une grande fragilité en elle, qu’on comprend totalement, et une force extrêmement impressionnante. »