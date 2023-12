« L’égalité, c’est toute l’année », peut-on lire dans le rapport de 95 pages sur l’égalité hommes-femmes en 2022, présenté ce mardi lors du conseil municipal de Bordeaux par la majorité écologiste menée par Pierre Hurmic. Si elle s’est gardée de tout triomphalisme sur le sujet, elle tente d’y dessiner « une vision, un cap », a détaillé la première adjointe Claudine Bichet pour que cette problématique de l’égalité soit intégrée aux politiques publiques. Les oppositions ont souligné le chemin restant à parcourir, tout en relevant le sérieux et la lucidité du rapport.

Quasi +50 % de subventions pour les associations des droits des femmes

« En interne, la mission égalité et sa branche dévolue aux droits des femmes ont vu l’enveloppe financière croître de 49 % entre 2021 et 2022 », précise le rapport. Soit 180.000 euros pour les associations œuvrant pour les droits des femmes. La première adjointe précise que des contrats pluriannuels d’objectifs ont aussi été conclus avec cinq structures partenaires majeures. Au global, elle constate que sur l’ensemble des services 400.000 euros ont été distribués à l’ensemble des associations de défense des droits des femmes, soit une augmentation de plus de 33 % par rapport à 2021.

44 noms de femmes sur les 62 noms attribués à des rues et établissements

La visibilité des femmes se joue aussi dans les rues et les noms qu’elles portent. En 2022, la commission biographie a donné la priorité aux noms de femmes qui ont marqué l’histoire et qui étaient jusqu’alors restées dans l’ombre « afin qu’elles puissent servir de modèles aux nouvelles générations », souligne le rapport. Au total 44 rues, places, établissements ont été baptisées de noms féminins.

10 % de différence de salaires entre hommes et femmes à la ville de Bordeaux

A l’image du reste de la société, un écart en défaveur des employées de la ville existe encore, de l’ordre de 10 %, et ce quelles que soit les catégories, à travail égal. La majorité précise qu'une des difficultés provient du fait que les demandes de travail partiel émanent davantage des femmes que des hommes, par exemple. Les hommes sont aussi proportionnellement plus nombreux à occuper un poste d’encadrement que les femmes (15,8 % contre 12,6 % pour les femmes). L’écart salarial entre hommes et femmes se réduit tout de même légèrement, par rapport à 2021.

Au-delà des chiffres, la majorité a mis en avant des actions visant à soutenir les femmes dans leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle avec notamment la réforme des places en crèches et la création de places en périscolaire. « C’est un travail de fond qui prend du temps », a rappelé Claudine Bichet, parlant d’une « révolution culturelle ».

Un plan d’action triennal sur l’égalité hommes-femmes a été voté en juillet 2022 par la majorité de Pierre Hurmic.