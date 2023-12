« L’analyse en laboratoire de la résistance des câbles métalliques, qui datent de 1934, a débouché sur la recommandation de fermeture de l’ouvrage aux piétons et cyclistes lorsque la température descend sous 5°C », déclarait mi-novembre le département de la Gironde, propriétaire du pont du Rouergue, après les évaluations du Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).

L’ouvrage, construit en 1935 et restauré entièrement en 1998, relie les deux rives de la Réole, une commune à 50 minutes de Bordeaux environ. Le pont suspendu était déjà fermé à la circulation automobile depuis vendredi 13 août 2021, mais cette fois-ci, la mesure s’étend à tous les usagers.

Un planning de travaux jugé trop long

Ce 9 décembre Bruno Marty, maire de la Réole, a communiqué auprès de ses administrés dans le Journal officiel, évoquant un calendrier de travaux établi avec le département. Une phase d’étude est lancée jusqu’en 2025 et un démarrage des travaux mi-2026. L’élu local se félicite du projet de réhabilitation mais demande à la collectivité de faire des efforts pour « réduire le planning prévisionnel afin de minimiser les désagréments pour la population ». Il demande également des navettes et un système de transport à la demande qui puissent être mis à la disposition des usagers, sur les périodes de fermetures. Des négociations devraient s’ouvrir avec le Département.

Seule certitude, les Réolais risquent de passer un hiver les yeux rivés sur le thermomètre.