Immense tristesse face à la disparition de mon adjoint Amine Smihi, qui s'est éteint ce jour des suites d'une maladie.

Au delà de ma grande peine je me réjouis de l’avoir connu et d’avoir partagé avec lui notre engagement municipal.

Toutes mes pensées à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/sYcY00U1S8