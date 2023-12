C’est un des sites les plus intrigants de Bordeaux. Qui ne s’est jamais demandé ce qu’il se cachait derrière l’immense façade néobaroque du château Descas, sur le quai de Paludate, près du pont Saint-Jean ? Coquille vide depuis seize ans maintenant, le monument va rouvrir ses portes le 31 décembre prochain, a-t-on appris il y a quelques jours. Transformé en salle de spectacles, le château Descas accueillera une soirée de réveillon « entre gastronomie, art de l’illusion et fête » annonce le service événementiel du site.

La façade des chais du château Descas. - © Archives Bordeaux Métropole

Mais qu’est-ce que ce château Descas, « splendide construction dont les gigantesques proportions attirent tous les regards », comme il est décrit dans Le livre d’or des capitales du Sud-Ouest, publié en 1907 ? Inauguré en 1893, il a d’abord abrité « le siège de la grande maison Descas » créée par le négociant en vin Jean Descas (1834-1895). Un visionnaire, qui implante à la fin du XIXè ses bureaux et un chai de stockage, à quelques encablures seulement de la gare Saint-Jean – inaugurée en 1898 – d’où il pourra expédier son vin, quand l’ensemble du secteur marchand viticole reste très majoritairement cantonné aux Chartrons.

Des caves pouvant contenir 1,5 million de bouteilles

« C’est un véritable palais que cet hôtel qui mesure 138 mètres de longueur de façade (…) construit pour le commerce du vin (…) avec ses chais, sa tonnellerie et diverses salles se rapportant aux soins à donner au vin » poursuit Le Livre d’or. « Les caves sont immenses et renferment des casiers qui peuvent contenir 1,5 million de bouteilles ». La Maison Descas s’était fait une spécialité « de la vente du vin blanc qui, maintenant aussi bien que le vin rouge fait la gloire du Bordelais avec château Yquem, Sigalas, Rabaud, etc... »

Le hall de conditionnement des vins au château Descas à Bordeaux. - © Archives Bordeaux Métropole

A la mort de Jean Descas, son fils Camille reprend les rênes de l’affaire, qui s’arrêtera dans les années 1970. Ce n’est qu’en 2001 que le château Descas retrouvera un peu de vie, en accueillant le Caesar’s, boîte de nuit implantée au Hangar 7 et qui se cherche alors une nouvelle destination. L’expérience est de courte durée et s’achève en 2003.

Longue bataille judiciaire avec la mairie de Bordeaux

D’autres expériences nocturnes se succèdent, de courtes durées également. Le bâtiment est ensuite transformé en bureaux et cesse d’accueillir toute activité en 2008. Une longue bataille judiciaire démarre alors entre le nouveau propriétaire la SCI Descas et la mairie de Bordeaux, dirigée alors par Alain Juppé. C’est effectivement la municipalité qui avait pris le bail pour le louer au propriétaire du Caesar’s. Problème : des travaux non prévus ont été réalisés durant cette période et ont potentiellement fragilisé l’édifice. La mairie a été condamnée en 2018 à payer 250.000 euros au propriétaire de la SCI, Denis Merlaut.

Racheté par trois entrepreneurs bordelais, Philippe Foix, Éric Abidat et David Ducourneau, le château Descas va cette fois-ci être transformé en salle de spectacle, après un peu plus d’un an de travaux, avec pour objectif de « préserver le caractère et le charme d’origine. » Au programme : une salle de 630 places « à l’ambiance théâtre des années folles » avec une programmation variée (musique, théâtre, danse…)

En attendant, le château Descas prévoit une soirée du 31 décembre avec « cocktail dînatoire préparé par un chef gastronomique », « spectacle de mentalisme et d’humour », et de la musique live. La formule « Grand soir », comprenant l’ensemble de la soirée avec le menu du Nouvel an est proposée à 320 euros, et la formule « Le jour d’après » (de 0h30 à 5 heures) à 90 euros. Plus d’infos à contact@chateaudescas.fr.