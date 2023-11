Ces Bordelais aiment leur vie atypique sur l’eau, amarrés au bassin n° 1, en face de l’Iboat, dans le quartier Bordeaux Maritime. Une vingtaine de familles, soit environ cinquante personnes, y vit à l’année, sur des péniches qui pour la majorité ne peuvent plus naviguer car trop anciennes. Cela fait plus de vingt ans que cet habitat flottant fait partie du paysage, mais le projet de réaménagement du Grand port maritime de Bordeaux pourrait le mettre à mal.

L’établissement public aurait aimé que les pénichiers déménagent sur le bassin n° 2 dès fin septembre mais son projet ne passe pas auprès des principaux intéressés. Le site paraît sous-dimensionné pour les embarcations selon les pénichiers et une hausse très conséquente du prix de l’anneau doit accompagner ce déménagement forcé. Les tarifs s’envolent de 3.600 euros annuels à 7.100 euros, avec en supplément une surtaxe pour les péniches qui dépassent 5,5 m en largeur.

Le mode de vie des pénichiers en péril ?

Les occupants des péniches, rassemblés en association, veulent se défendre devant la justice, après l’échec des discussions avec le port. Ils pointent des manquements chroniques aux obligations de sécurité et de propreté (accès au site, évacuation des eaux usées, etc.) « Nous attaquons le port parce qu’il nous traite comme des sous-citoyens, estime Anahita Le Bourdiec, présidente de l’association Village des péniches. On a des problématiques avec l’eau, l’électricité, les poubelles et l’entretien des abords du quai depuis toujours et, on a pris l’habitude de s’organiser et de s’entraider. »

Jusqu’alors, la situation n’était pas idéale mais les pénichiers s’en accommodaient parce qu’ils tenaient à « leur habitat de passion ». Mais, les nouvelles conditions posées par le port ont fini par leur faire monter la moutarde au nez. Elles pourraient mettre en péril leur mode de vie, puisque la plupart des pénichiers ne pourront faire face à la hausse des tarifs. La valeur de leurs biens s’en trouve aussi mise à mal, car s’ils n’ont plus d’emplacements, ils ne pourront trouver d’acquéreurs. Qui voudrait d’une péniche sans anneau ?

Une hausse de tarifs inédite

Ils refusent d’être entassés au bassin n° 2, face à la base sous-marine, avec les bateaux de plaisance, pointant notamment le risque incendie, ou l’impossibilité de stationner leurs voitures. L’entretien des péniches se complique aussi avec l’obligation de les sortir de l’eau pour tous les travaux de chaudronnerie, ce qui donne lieu à des frais supplémentaires. « Les péniches ont les a achetées au prix d’appartements (entre 300.000 et 800.000 euros) et on rembourse des emprunts », rappelle la présidente de l’association.

Voies navigables de France établit un coefficient de contexte urbain pour comparer les différents tarifs pratiqués par les ports, pour les stationnements d’embarcations sur les quais. Il varie de 0,7 à 1,5, cette dernière valeur correspondant à un site exceptionnel. Or, il s’établirait à 2,42 avec les nouveaux tarifs proposés par le port. Pour l’association, ces nouvelles contraintes sont si fortes, qu’elles reviennent à exproprier les pénichiers.

Des demandes devant la justice

L’association veut faire valoir le droit des propriétaires de péniches à des conditions de vie plus correctes sur les bassins à flot, que ce soit au n° 1 ou n° 2. Elle demande la reconnaissance de préjudices à cause de « l’inaction » du port, avec des indemnisations rétroactives sur cinq ans, comme la loi l’y autorise. Les requérants demandent 5.000 euros chacun par an, soit 25.000 euros par famille. Et 25.000 euros supplémentaires au titre des préjudices moraux.

Le sentiment des pénichiers, c’est que le port a la volonté de « faire du bassin à flot n° 1 un petit Dubaï », en privilégiant l’installation de yachts et leurs réparations, plutôt que l’occupation résidentielle des péniches. Une audience est programmée le 24 janvier et doit permettre de savoir si le tribunal judiciaire est compétent pour juger ce conflit. Le bras de fer s’annonce au long cours.

Sollicité par 20 Minutes, le port de Bordeaux n’a pas voulu s’exprimer, expliquant qu' « une phase de négociations est actuellement en cours entre les avocats des parties concernées. »