La pénurie nationale de personnel qualifié dans le secteur de la petite enfance n’épargne pas Bordeaux. Ce mardi, une délibération va être votée au conseil municipal de Bordeaux pour le lancement de travaux sur deux crèches du quartier des Chartrons. De septembre 2024 à septembre 2025, elle sera fermée et les 85 berceaux ne pourront pas être attribués. « Le personnel de ces crèches va être redéployé sur les autres crèches municipales, ce sera une vraie bouffée d’air », commente Fannie Le Boulanger, adjointe à la petite enfance à la mairie de Bordeaux.

Comme dans d’autres villes, Bordeaux connaît des difficultés pour recruter du personnel qualifié (auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, puéricultrices, assistants de jeunes enfants, etc.). Elle a lancé une campagne de recrutement spécifique car 70 postes sont vacants à l’échelle de la ville, ce qui provoque le gel d’une centaine de places en crèche. Pour remédier à cette situation, « nous utilisons tous les leviers possibles », assure Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux.

Des métiers à revaloriser

La ville gère 2.670 places de crèches via son guichet unique (crèches municipales, crèches associatives subventionnées ou crèches en délégation de service public) et elle a l’ambition d’en créer près de 510 nouvelles places d’ici 2027 (la moitié étant déjà ouverte en 2023). Mais pour les faire fonctionner correctement, il faut des personnels formés pour répondre aux besoins des jeunes enfants.

« On refuse de faire rentrer des personnes non qualifiées dans les crèches et de rogner sur le ratio du taux d’encadrement, pointe Fannie le Boulanger. On a aussi réformé les conditions des délégations de service public, avec au centre des critères la qualité de l’accueil. » Pour convaincre les professionnels de postuler, « il faut valoriser ces métiers, leur redonner du sens », estime l’adjointe à la petite enfance. L’amélioration de la rémunération et des conditions de travail des agents est aussi un des leviers identifié par la collectivité.

Le collectif Pas de bébés à la consigne, qui milite pour un retour de la qualité d’accueil des tout-petits, a rencontré Aurore Bergé le 19 octobre dernier. Il demande par exemple qu’un ratio d’un professionnel pour cinq enfants soit appliqué, quel que soit l’âge, et pointe la nécessité d’améliorer les ratios de professionnels qualifiés. Mais dans son communiqué du 20 octobre, le collectif note que la ministre des solidarités et des familles ne s’est engagée sur « aucune solution concrète ni n’a annoncé de calendrier ».