La tempête Domingos a occasionné des vents violents dans la nuit de samedi à dimanche en Gironde, qui reste placée en vigilance jaune ce dimanche pour le vent, les crues, les orages et les pluies inondations. La mairie de Bordeaux, dont plusieurs quartiers comme la Bastide et Caudéran reste privés d’électricité ce dimanche matin, rappelle que des rafales encore fortes peuvent être ressenties ce dimanche et invite à la prudence.

Conformément aux annonces de Météo-France, des rafales de vents jusqu’à 110 km/h ont été enregistrées dans les terres et jusqu’à 151 km/h sur la côte. La préfecture de la Gironde note dans un communiqué diffusé ce dimanche matin qu'« aucun centre névralgique n’a été touché et qu’aucune victime n’est à déplorer à cette heure ».

Beaucoup de chutes d’arbres et de câbles électriques

A l’échelle du département, près de 800 sapeurs-pompiers étaient mobilisés et ont traité 2.980 appels. Ce dimanche matin, on comptabilise 117 interventions dans la nuit et dix encore en cours. Elles concernent principalement des chutes d’arbres et de câbles électriques. Les forces de l’ordre ont réalisé 150 interventions, principalement liées à des obstacles sur les routes et des inondations, précise la préfecture dans son communiqué.

Ce dimanche matin, 24.000 foyers sont encore privés d’électricité. « Les effectifs d’Enedis sont mobilisés pour assurer un retour à la normale dans les meilleurs délais », assure la préfecture.

Trains à l’arrêt, obstacles sur les routes

Le trafic ferroviaire n’a pas encore repris dans le département. Des trains de reconnaissance vont être mobilisés mais on sait déjà que des impacts ont eu lieu sur la ligne Bordeaux-Labouheyre. Dans la métropole de Bordeaux, la ligne B du tramway est interrompue et « des difficultés d’exploitation sont en cours aux Quinconces, impactées par de nombreuses branches tombées », précise la préfecture.

Sur le réseau routier départemental, environ 150 interventions (principalement chutes d’arbres) ont eu lieu mais aucun incident notable sur le réseau autoroutier et le réseau national n’est relevé. « 59 places d’hébergement d’urgence à Bordeaux ont été pourvues sur les 70 places supplémentaires disponibles par les services de l’État via le 115 », précise aussi le communiqué.

Alors que des rafales jusqu’à 100 km/h sont encore annoncées ce dimanche matin sur le littoral et jusqu’à 60 à 80 km/h dans les terres, il est fortement déconseillé de fréquenter le littoral et les zones boisées.