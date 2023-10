L’association « Alerte aux toxiques » et sa porte-parole Valérie Murat n’ont pas dit leur dernier mot. En février 2021, la décision du tribunal de Libourne de condamner l’association et sa porte-parole à 125.000 € de dédommagements pour « dénigrement collectif à l’égard de la filière » des vins de Bordeaux avait été un vrai coup de massue pour la petite structure. En cause, la publication d’analyses d’un laboratoire indépendant qu’elle avait sollicité et qui montraient la présence de résidus de pesticides dans des bouteilles de vin labélisées haute valeur environnementale (HVE). Ce label « vert » mis en avant par le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB), n’interdit pas l’utilisation de produits phytosanitaires. Il est taxé de greenwashing par ses détracteurs.

Un appel pour parler du fond de l’affaire

« Ce jugement inédit était assorti de l’exécution provisoire qui obligeait " Alerte aux toxiques" et sa porte-parole à payer solidairement la somme avant même une audience devant la Cour d’Appel », rappelle Valérie Murat dans un communiqué, ce vendredi. Depuis près de trois ans, l’association tout en dénonçant « un procès bâillon » et une « omerta » a récolté les dons de 2.852 particuliers et 27 organisations pour s’acquitter des dédommagements colossaux. Elle est maintenant autorisée à faire appel et a bien l’intention de s’en saisir pour parler du fond de l’affaire.

La procédure en appel doit permettre d’informer le public sur ce label qui, selon l’association, « permet l’utilisation de produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et/ou perturbateurs endocriniens pour produire du vin. » C’est avec une énergie redoublée que l’association repart en lutte contre les pesticides dans le Bordelais.