Un accueil chaleureux mais une équipe des Fidji concentrée et peu réceptive. C’est un peu comme ça que l’on peut résumer l’entraînement public qui a eu lieu, ce jeudi, au stade Jules Ladoumègue de Lormont, en vue de la Coupe du monde de rugby. L’équipe au Palmier avait établi son camp de base sur la métropole bordelaise depuis le 2 septembre et était logée dans un hôtel bordelais, dans le quartier Bordeaux Maritime. Un entraînement ouvert au public avait déjà été annulé et celui de ce jeudi a été maintenu in extremis, avant leur départ de l’agglomération bordelaise programmé vendredi soir.

Arrivée de l'équipe des #Fidji sous une haie d'honneur au stade Jules Ladoumègue de Lormont près de #bordeaux. pic.twitter.com/DGcXJyf9gs — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) October 5, 2023



La tension est palpable au sein de l’équipe, qui arborait des mines plutôt fermées, alors qu’elle joue un match décisif contre le Portugal, dimanche. L’heure est à la concentration dans ce contexte à forts enjeux de Coupe du monde. L’usage du smartphone dans le stade n’a été autorisé que pour quinze petites minutes, la stratégie de préparation devant rester confidentielle.

Des joueurs « concentrés »

Petit drapeau à la main, les enfants des écoles et collèges invités pour l’événement étaient très fiers d’être là et ont donné de la voix. Certains ont entonné l’hymne de l’équipe avant une entrée sous une haie d’honneur des joueurs, qui sont restés plutôt stoïques. Pas de l’indifférence, racontent ceux qui ont l’habitude de suivre l’équipe, mais une certaine « pudeur ». Joëlle, 67 ans, est lormontaise et « suit depuis les débuts l’équipe des Fidji » et juge cette nervosité de l’équipe « normale ». « Ils sont concentrés car l’enjeu est gros pour eux, estime de son côté Jonathan. Dans les îles, ils sont très réservés. »

Jontelle, originaire de Nouvelle-Zélande, ressent une émotion un peu particulière en regardant cette équipe depuis la coursive du stade. « Cela me touche qu’ils soient là, confie-t-elle. J’ai un peu un lien avec eux, comme ils vivent dans une île pacifique proche de chez moi. » Pour elle, la réserve de l’équipe relève de la timidité : « Ils ne se rendent pas compte que ce sont des stars. » Si elle est là, c’est avant tout pour « les soutenir avant leur dernier match de poule, en espérant qu’ils aillent au bout ».

« Ils peuvent créer la surprise contre le Portugal », assure Jonathan, qui compte les Fidji parmi ses trois équipes favorites avec la France et la Nouvelle-Zélande. Seule déception, il pensait voir un haka en début de match mais ce petit show n’a pas eu lieu. Concentrés, on vous dit.