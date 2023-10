Plus de 30.000 personnes ont signé la pétition de soutien à Onel Shenaya Fernando, une lycéenne bordelaise de 18 ans originaire du Sri Lanka et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), à cause d’un manque d'« intégration ». La pétition a été lancée le 25 septembre et un comité de soutien a aussi été créé pour soutenir la jeune fille dont la famille a quitté le Sri Lanka après des menaces de mort proférées pour des raisons politiques. Il y a quelques mois la lycéenne, qui est arrivée en France il y a quatre ans, avait déposé un dossier pour obtenir un titre de séjour.

Un dossier réétudié en cas de recours

Normalement, le délai d’exécution de l’OQTF est d’un mois mais Onel Shenaya Fernando a l’intention de déposer un recours auprès de la préfecture. Scolarisée au lycée Magendie, la jeune fille parle très bien français et a obtenu une bonne note au bac français. Elle souhaite continuer ses études en France pour devenir vétérinaire. « Mais on pense que pas un seul élève d’origine étrangère ne doit être expulsé et que l’éducation est un droit pour tous », estime Ulysse, lycéen membre du comité de soutien et du collectif Poing levé lycée.

Le préfet de la Gironde s’est dit prêt à étudier le dossier de Shenaya, en cas de recours, sans s’avancer sur son issue. Il n’y a pas de décision prise à ce stade, soulignait ce mercredi la préfecture de la Gironde.