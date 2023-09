La deuxième édition du forum des professionnels du jeu vidéo Horizon(s) se tient mercredi et jeudi à Bordeaux. L’occasion pour les acteurs de faire de point sur les dernières avancées, sur un territoire en pleine croissance dans ce secteur.

Celui-ci pèse aujourd’hui « plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en Nouvelle-Aquitaine, troisième région de France derrière l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes » indique Marie-Charlotte Ynesta, déléguée générale de So Games l’association qui fédère les acteurs du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. « Cela représente plus d’une centaine d’acteurs sur le territoire, et plus de 1.000 emplois directs. »

« Une terre historique du jeu vidéo »

« La région est une terre historique du jeu vidéo », rappelle de son côté Laura Gouthez, présidente de So Games. « Il y a eu Kalisto dans les années 1990, puis de gros studios qui se sont développés par la suite, comme Asobo et Ubisoft à Bordeaux. Mais il y a aussi une myriade de studios plus petits qui se sont installés, et qui continuent d’arriver car la Nouvelle-Aquitaine reste attractive. Tous ces acteurs sont complémentaires. » Deux autres places fortes du jeu vidéo ont émergé, Angoulême et La Rochelle. « Le but de So Games est aussi d’amener ces territoires, hors Bordeaux, à se développer » insiste Laura Gouthez.

Une grande part des emplois reste toutefois localisée à Bordeaux, avec Ubisoft (450 emplois), Asobo (environ 250) et Shiro Games (environ 60 emplois). « Il y a aussi pas mal d’écoles autour du jeu vidéo, dont La Horde, qui arrivent à Bordeaux, la formation n’est donc pas une problématique. » Ni l’emploi, exceptés quelques métiers spécifiques qui peuvent être en tension, surtout chez les gros studios. « Mais on ne peut pas dire que ce soit un secteur en crise » pointe Laura Gouthez.

En revanche, il y a une volonté de davantage structurer la filière. « Il y a déjà de belles collaborations entre les studios, assure Marie-Charlotte Ynesta, mais il faut davantage développer l’entraide notamment entre les petits studios. »

Intelligence artificielle et impact carbone au menu du forum Horizon(s)

Le forum Horizon(s) sera l’occasion pour les professionnels de faire le point sur les dernières avancées technologiques, comme l’intelligence artificielle (IA). « L’IA est déjà une composante importante du jeu vidéo, explique Tristan Cazenave, professeur d’intelligence artificielle spécialisé dans les jeux. Il y a d’abord l’IA des personnages non joueurs (PNJ), c’est-à-dire comment animer et gérer des personnages qui interagissent avec le joueur, et il y a l’IA générative, qui permet au concepteur du jeu de créer automatiquement des mondes virtuels. Ces deux aspects sont en ce moment en plein développement. Cela va nous amener à des jeux plus riches, en améliorant l’expérience joueur dans un jeu plus réaliste, en décuplant la capacité créative des concepteurs. Mais on ne remplace pas les créateurs de jeu vidéo, l’idée est de les aider à créer plus efficacement. »

Le forum permettra aussi d’évoquer la manière dont le secteur peut diminuer son impact carbone. « Les studios ne sont pas forcément sensibilisés à cela, reconnaît Laura Gouthez, mais c’est un aspect qui devient de plus en plus important. » Face à la complexité d’évaluer l’impact carbone de ces entreprises, So Games a développé, avec d’autres associations régionales et plusieurs studios, un outil numérique qui devrait les y aider. Celui-ci sera présenté pour la première fois durant Horizon(s), avant d’être mis sur le marché le 6 octobre.