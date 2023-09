Des vidéos qui cumulent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de vues. Depuis plusieurs semaines, le « jeu de la virgule » enflamme le réseau social TikTok en France. Et une fois encore, la tendance a dépassé les limites de l’Internet pour atterrir dans les cours de récréation. C’est le cas de celles de l’académie de Bordeaux.

A Angresse, dans le sud des Landes, la mère d’un élève du collège Elisabeth et Robert Badinter a prévenu l’établissement après que son enfant a été victime de ce « jeu » dangereux pour la santé. De quoi s’agit-il ? De tout simplement claquer et déplacer la tête d’une personne de manière brusque… et par surprise.

Le collège des Landes a pris le signalement très au sérieux, indique France Bleu. Dès le lendemain, un message a été diffusé à l’ensemble des parents d’élèves via le logiciel de liaison Pronote pour les appeler à la vigilance. Toujours selon nos confrères de France Bleu, le principal de l’établissement a ensuite sensibilisé l’ensemble des élèves, offrant la possibilité « aux élèves qui en sont les victimes de pouvoir parler ».

Et si un seul cas a été enregistré auprès de l’académie de Bordeaux, une note a été envoyée à l’ensemble des chefs d’établissement de la région, selon BFMTV. Elle vise à alerter tous les directeurs et à sensibiliser le personnel pédagogique à cette nouvelle tendance très risquée pour les cervicales qui sévit dans les cours de récré.