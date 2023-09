Le chantier progresse bien et il est désormais possible d’emprunter de bout en bout le pont Simone-Veil, dont la mise en service est annoncée pour juillet 2024. Pour fêter la bonne avancée de ce chantier qui a connu de nombreuses péripéties, les élus des deux rives dont le maire de Bordeaux Pierre Hurmic, celui de Bègles Clément Rossignol et de Floirac, Jean-Jacques Puyobrau ont symboliquement fait la traversée de l’ouvrage ce mardi arrosés par des averses intermittentes.

Après un différend technique entre Fayat, qui avait remporté initialement le chantier et la Métropole, les travaux avaient été stoppés en 2018 et le marché réattribué à Bouygues. La crise sanitaire était venue en rajouter une couche. Au final, c’est avec près de quatre ans de retard sur le calendrier initial que ce huitième pont sur la Garonne sera livré. Son coût global s’élève à 151 millions d’euros.

« 44 % de l’espace pour les piétons »

« Quel beau symbole que ce lien à travers un pont attendu depuis des décennies et qui s’est d’abord appelé le pont Jean-Jacques Bosc, s’est enthousiasmé Jean-Jacques Puyobrau, qui compte sur l’ouvrage pour renforcer encore l’attractivité d’une rive droite qui s’est métamorphosée ces dernières années. S’il a été lancé par Juppé lorsqu’il était à la Métropole, Pierre Hurmic a confié se « retrouver dans des choix qui ont été faits » : « un pont qui a 44 mètres de large dont 18 mètres qui seront dédiés aux piétons c’est énorme, cela fait 44 % de l’espace pour les piétons, un lieu de vie et de promenade, ce ne sont plus les ponts routiers d’autrefois. »

Les élus des deux rives ont traversé le pont Simone Veil en chantier entre Bègles et Floirac, ce mardi. L’ouvrage sera en service à l’été 2024. #bordeaux #pont #urbanisme pic.twitter.com/yNOjvkK0Yg — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 12, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le pont d’Aquitaine est représentatif de ces ponts conçus pour les voitures à la fin des années soixante. Le pont Chaban-Delmas (mis en service en 2012) prenait déjà en compte les évolutions sur les modes de déplacement mais le pont Simone-Veil va encore plus loin, en proposant, en plus d’une piste cyclable bidirectionnelle, un espace public grâce à l’élargissement de près de 20 mètres de la place affectée aux piétons et deux-roues. En plus de deux voies par sens pour la circulation des voitures et poids lourds, une voie par sens est prévue pour un transport en commun, a priori un bus express. « Il va changer la vie de beaucoup de gens au quotidien », a assuré le maire de Bordeaux.