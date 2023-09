Un policier, à qui l’on demande s’il faut prendre au sérieux ces menaces à l’encontre d’établissements scolaires, soupire : « que voulez-vous que je vous dise ? Jusqu’à présent nous avons affaire, a priori, à de mauvais plaisantins, mais nous sommes bien obligés d’appliquer les protocoles au cas où, en l’occurrence procéder à l’évacuation, effectuer sur place les levées de doute et établir un périmètre de sécurité, ce qui mobilise évidemment des forces de l’ordre… »

Ce mardi, cinq lycées, à Bordeaux et dans sa banlieue, ont dû être évacués après avoir fait l’objet de messages de menaces, envoyés par mail : les lycées Elie Faure, Jacques-Brel et Les Iris à Lormont, et les lycées des Menuts et Beau-de-Rochas à Bordeaux. Deux autres établissements, les lycées Daguin et Dassault à Mérignac, avaient déjà dû être évacués la veille, le lundi 11 septembre, pour de (fausses) alertes à la bombe. Les procédures de sécurisation des élèves et du personnel ont immédiatement été enclenchées par l’autorité académique en lien avec les services de la préfecture. Une levée de doute avec passage du chien a dû systématiquement être réalisée sur place.

Des contrôles visuels des sacs seront effectués

Au lycée Beau-de-Rochas à Bordeaux, Pierre, Nathan et Louis, âgés de 15 et 16 ans, racontent que l’alarme a sonné ce mardi à 9h17 dans l’établissement. « Quelqu’un a frappé très fort sur la vitre, et nous a dit de sortir, puis le principal est intervenu en nous disant que ceux qui pouvaient rentrer chez eux devaient rentrer, tandis que les autres, notamment les internes, devaient patienter. » A 15 heures une bonne trentaine d’élèves se trouvaient toujours devant l’établissement à attendre. « A priori, on va pouvoir rentrer pour récupérer nos affaires, mais les cours ne reprendront pas » explique Nathan.

Contactée par 20 Minutes, la préfecture de la Gironde annonce que « les dispositifs vont être renforcés via des contrôles aux entrées, avec l’appui des équipes mobiles de sécurité de l’Education nationale. » Concrètement, « les cartes de scolarité seront demandées à l’entrée et des contrôles visuels des sacs seront effectués. »

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.