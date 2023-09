Alors qu’environ 200.000 personnes sont attendues à Bordeaux, pour les cinq matchs de la Coupe du monde de rugby qui se joueront au Matmut Atlantique, dont 60.000 Gallois et Irlandais dès ce week-end, la préfecture de la Gironde met le holà concernant la consommation d’alcool.

« En raison du nombre de visiteurs et de spectateurs attendus, le préfet a décidé de prendre des mesures permettant de sécuriser cet évènement » indique-t-elle dans un communiqué. La détention, le transport et la consommation d’alcool sur le domaine public seront interdits dans l’hypercentre de Bordeaux, sur les quais de la Garonne rive gauche, aux Bassins à flots ainsi qu’à proximité du stade Matmut Atlantique à partir de midi et jusqu’au lendemain 6 heures les 8, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 30 septembre et les 1er, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21 et 28 octobre. Les terrasses de cafés et restaurants, et le village rugby (qui pourra accueillir jusqu'à 10.000 personnes) ne sont pas concernés par cette interdiction.

Eviter les troubles à l’ordre public

La vente, la détention, le transport et la consommation de boissons dans des contenants en verre seront également interdits sur le domaine public et au sein des terrasses des débits de boissons (à l’exception des restaurants), ajoute le communiqué.

« L’objectif de ces mesures est d’éviter que les rassemblements sur les voies et espaces publics à l’occasion des matchs les plus sensibles n’entraînent des débordements ou heurts, susceptibles d’être à l’origine de troubles à l’ordre public ainsi que de problèmes de salubrité publique. »