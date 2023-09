Le montant de l’enveloppe ne sera connu que d’ici la fin de l’année, « mais on sait déjà qu’elle se situera entre 40.000 euros et 180.000 euros » annonce le maire LR de La Teste-de-Buch, Patrick Davet. L’élu accueille avec satisfaction, et soulagement, l’annonce de la Fondation du patrimoine, qui a dévoilé lundi les lauréats départementaux du Loto du patrimoine. Pour la Gironde, c’est donc le projet de démolition/reconstruction de la cabane tchanquée n° 3, dite « aux volets rouges », qui a emporté le morceau.

« On l’espérait fortement, car notre dossier était passé très près au niveau national en début d’année » rappelle Patrick Davet. Construite en 1945, la cabane n° 3 est une des deux cabanes sur pilotis, avec la cabane n° 53 dite « aux volets blancs », qui font désormais partie du paysage du bassin d’Arcachon.

En très mauvais état, elle menace aujourd’hui de s’écrouler, et doit être démolie pour être reconstruite. « Les travaux de démolition vont démarrer en novembre, annonce encore le maire de La Teste - commune sur laquelle se trouve la cabane - et nous espérons que la reconstruction sera achevée en juin 2024, avant la haute saison touristique. »

Des contributions publiques qui varient de 5 euros à 3.000 euros

D’un budget total d’1,1 million d’euros, ce chantier est essentiellement financé par les collectivités - 187.000 euros de la région Nouvelle-Aquitaine, 80.000 euros de la ville de La Teste… - et l’Etat (162.000 euros). Mais en début d’année, il manquait encore 366.000 euros pour boucler le tour de table. C’est pourquoi la commune et la Fondation du patrimoine avaient lancé un appel aux dons auprès des particuliers.

« Cet appel aux dons a réuni à ce jour environ 180.000 euros », annonce Patrick Davet. Il en reste donc à peu près autant à trouver, ce que le Loto du patrimoine devrait combler, au moins en partie. Les montants des contributions publiques récoltées jusqu’ici « varient de 5 euros, de la part d’un enfant qui a cassé sa tirelire pour participer, jusqu’à 3.000 euros, ce qui est une somme importante, même s’il y a une défiscalisation. » Et les contributeurs ne viennent pas que du bassin, « nous avons aussi des touristes » souligne le maire.

L’élu continue parallèlement de solliciter les autres communes du bassin, à l’instar de la ville d’Arcachon, qui a fait un don de 40.000 euros. « Certes, ces cabanes sont sur le territoire maritime de la ville de La Teste, mais elles sont aussi sur le bassin, martèle-t-il. J’espère donc que d’autres maires du bassin participeront, car ils profitent aussi des cabanes tchanquées, voire ils les revendiquent. »