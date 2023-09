« Un gros bordel… Le 302 n’existe pas, merci TBM. » « La ligne 2 a oublié de passer ce matin. Que se passe-t-il ? » « La 10 existe toujours ? » « Ligne 16, bus théoriquement toutes les dix minutes, ça en fait vingt d’attente ! Un monde fou à l’arrêt. Merci beaucoup pour le super nouveau réseau. » La page Facebook Infos TBM Bordeaux, qui rassemble les contributions d’usagers, est en surchauffe depuis ce lundi matin et l’entrée en service de la nouvelle offre de transport de Keolis Bordeaux Métropole.

Comme annoncé au printemps dernier, le réseau de bus de Bordeaux Métropole a été revu de fond en comble. Et malgré la communication sur le terrain « sans précédent », assure Keolis, pour préparer ce changement majeur et informer les voyageurs, plusieurs usagers se sont retrouvés perdus ce lundi matin. « Bon courage pour ce labyrinthe ou ce puzzle ! » lance ainsi Fab Fab.

Mais, il y a eu aussi des messages positifs, soulignant que sur plusieurs lignes, « tout s’est bien passé ». « Je vais m’attirer les foudres, mais merci pour la ligne 73, bien que bizarre, elle m’a épargné plus de trente minutes de trajet ! » témoigne Milie Milie. Et, surtout, beaucoup de contributeurs ont apporté leur soutien aux conducteurs. « Bon courage à tous les chauffeurs de bus pour ce nouveau réseau, écrit ainsi Sandra. On est tous dans le même bateau, alors les gens arrêtez de vous en prendre à eux car ils n’y sont pour rien ! »

« Nous nous préparons depuis le printemps dernier »

« Il y a eu quelques petits couacs inévitables, surtout pour les usagers ponctuels, car les habitués du réseau prennent vite le pli », nous glisse-t-on du côté de Keolis, qui préfère laisser passer quelques jours avant de dresser un bilan plus complet. « Globalement, tout s’est bien passé ce lundi matin », ont assuré de leur côté Béatrice de François, vice-présidente de Bordeaux Métropole chargée des transports, et Pierrick Poirier, directeur de Keolis Bordeaux Métropole (KBM), lors d’une conférence de presse. « Nous nous préparons depuis le printemps dernier », rappelle le directeur de KBM, qui assure que tout a été mis en œuvre pour que « les conducteurs soient à l’aise avec ces nouvelles lignes et ces itinéraires ». Des « reconnaissances de lignes » sont par exemple en cours « depuis le mois d’avril. »

« L’objectif de ce nouveau réseau est notamment de lancer des lignes de périphérie à périphérie, qui ne passent plus par le centre de Bordeaux, ce qui permet à la fois de désengorger le centre-ville et de permettre à tous les métropolitains de se déplacer plus facilement pour rejoindre un autre lieu de la périphérie », explique le directeur de Keolis. Les Lianes 31, 35 et 39 sont ainsi étendues en termes géographique et d’amplitude, « pour en faire des lignes à haut niveau de service qui préfigurent les futures lignes express qui seront lancées dans les prochaines années ». La 35 permet par exemple « d’aller directement des secteurs nord de la métropole, jusqu’au secteur sud en évitant le cœur de Bordeaux ».

Un nouveau service de nuit

Deuxième objectif poursuivi par ce nouveau réseau : « le renforcement de la desserte de la rive droite et de la presqu’île, ainsi que le renforcement de la desserte des gares, avec en ligne de mire le déploiement du RER Métropolitain », annonce Pierrick Poirier. Sept lignes existent désormais entre les deux rives, dont trois nouvelles lignes. Enfin, « nous étendons la desserte de toutes les communes jusqu’à 23 heures ». Sept communes ne disposaient pas de ce service jusqu’à présent, dont cinq sur la rive droite.

De nouveaux services à la demande sont également créés. Flex Night assurera ainsi « des dessertes du jeudi au samedi, à 2 heures et 4 heures du matin ». Sept bus partiront de la place des Quinconces à destination de sept secteurs du territoire, « avec un itinéraire fixe de chaque bus jusqu’aux boulevards, puis à la demande des utilisateurs à partir de l’extra-boulevard ».

Un nouveau couloir de bus avenue de Labarde

De nouveaux couloirs de bus « expérimentaux », matérialisés avec de la peinture jaune, ont aussi vu le jour pour cette rentrée, comme avenue de Labarde, à Parempuyre et Blanquefort, en direction de Bordeaux. « Il y a énormément de bouchons le matin sur cette avenue, et cette nouvelle voie, créée là où c’est possible en dehors des ouvrages d’art, devrait faciliter la fluidité des bus, explique Béatrice de François, qui est également maire de Parempuyre. C’est fait aussi pour donner envie aux usagers de la route de prendre le bus, pour lequel la fréquence a été augmentée en cette rentrée, y compris le dimanche ». La période de test est prévue pour six mois.

La prochaine grande étape pour le réseau de bus est attendue pour juin 2024, avec l’entrée en service de la première ligne de bus express de la métropole, entre Bordeaux et Saint-Aubin. Comme l’a révélé vendredi La Tribune, la totalité des bus électriques qui équiperont cette ligne ne seront pas prêts pour cette échéance, le constructeur néerlandais VDL Bus & Coach accusant six à neuf mois de retard sur ses livraisons. « Nous allons ouvrir la ligne avec une dizaine de bus électriques, sur les 40 commandés », a confirmé ce lundi Béatrice de François. « En attendant d’avoir tous les bus électriques, nous ferons circuler des bus classiques, et les nouveaux bus seront mis en service au fur et à mesure de leur arrivée », a ajouté Pierrick Poirier.