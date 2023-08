C’est un été noir sur les routes de Gironde. Depuis début juillet, 21 personnes y ont perdu la vie, dont neuf à motos, rapporte la préfecture de Gironde. « Ce sont 40 % des accidents mortels de l’année en deux mois et une augmentation de neuf tués par rapport à la moyenne des étés précédents », ajoute-t-elle. Pour le dernier week-end des vacances scolaires, des contrôles vont être renforcés sur toutes les routes du département.

Au total sur l’année, on déplore la mort de 51 personnes sur le département. « Plus de la moitié des victimes étaient des usagers vulnérables : cinq piétons, six cyclistes, deux en trottinette électrique et seize en deux-roues motorisés », précise la préfecture dans son communiqué. Quand on regarde les causes de ces accidents mortels sur l’année 2023 : la vitesse excessive ou inadaptée est relevée dans la moitié des cas et la conduite sous l’emprise de d’alcool dans un accident mortel sur trois.