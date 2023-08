« Dès qu’il n’y a plus d’eau, c’est très chaud », témoigne Pierre, 37 ans, venu en famille sur le miroir d’eau de Bordeaux, entre la Garonne et la place de la Bourse. Toute la famille venue de Bretagne a les pieds dans l’eau alors que le thermomètre frôle les 38 à 40 degrés mardi en ce début d’après-midi.

Pierre et Praveena sont en vacances en Dordogne et ont visité Bordeaux, ce mardi, avec leurs deux enfants. - M.Bosredon

« Les enfants en avaient besoin et on savait où aller à Bordeaux pour se rafraîchir un peu », poursuit le père de famille. « On est venus dans le Sud-Ouest parce qu’on voulait un peu de chaleur mais là c’est trop », ajoute sa compagne Praveena, 30 ans. Déjà échaudés ces Bretons ne vont pas tarder à aller se mettre plus au frais et peut-être même rentrer dans le logement qu’ils louent en Dordogne et qui est climatisé… Si les rues bordelaises ne sont pas désertes et que certains cours proches du fleuve bénéficient encore un peu d’air, l’affluence est limitée en ville, du moins pendant les pics de chaleur de la journée.

Un peu plus loin, Geneviève, 64 ans, et Christiane, 59 ans, brandissent d’emblée leurs origines cannoises pour se targuer d’une certaine résistance à la chaleur. Chapeau sur la tête et pied dans l’eau, elle trouve le miroir agréable mais l’eau pourtant déjà un peu chaude. A 14 h, ce jour-là, elles sont d'accord pour se mettre à l’ombre, une fois le cycle de brumisation du miroir d’eau terminé.

« On vend parfois des glaces dès le matin »

Pour les touristes en visite à Bordeaux ou les autochtones qui veulent fuir la chaleur de leurs logements, les parcs et jardins de la ville peuvent aussi être une solution. « Quand la chaleur n’est pas excessive les pelouses sont pleines car il y a davantage d’ombre, là ce n’est pas le cas », expliquent Cédric et Clara qui tiennent la buvette de l’Orangerie, au sein du Jardin Public. S’ils vendent glaces et rafraîchissements, ils ne sont pas débordés en ce début d’après-midi. « Il y a davantage de monde à partir de 17h30, pointe Clara, même si on vend de l’eau toute la journée et parfois des glaces dès le matin ». Entre 16 h et 19 h, c’est le pic d’activité pour la buvette, d’autant qu’un spectacle de marionnettes est organisé juste à côté par Guignol Guérin chaque après-midi de l’été à 16 h.

Un peu plus loin, sous les arbres, le capitaine Michel est posté en gardien du Petit Mousse, un beau bateau en bois bleu et blanc qui relie les deux petites îles du parc. Là aussi, il explique que les enfants sont gardés au frais en début d’après-midi et que les balades se font plutôt en fin de journée. « Et sur l’eau on a jamais très chaud, je me sens un peu privilégié », glisse le capitaine. Ceux qui restent calfeutrés chez eux pour échapper à la chaleur torride pourront profiter du Jardin Public tard dans la soirée puisque la ville le laisse exceptionnellement ouvert, avec quelques autres parcs, jusqu’à 23h.