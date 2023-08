La police nationale lance ce mardi un appel à témoins pour retrouver un homme suspecté de deux violentes agressions qui ont eu lieu le 10 août. Décrit comme mesurant environ 1,70 m avec un teint mat, il portait au moment des faits un blouson foncé, une casquette rouge avec la lettre P en blanc, et un sac à dos.

Appel à témoins suite à deux agressions violentes sur les secteurs de #Bordeaux et #Talence

Individu très dangereux. Merci pour vos RT. pic.twitter.com/FGQgS5742D — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) August 22, 2023



Il était armé au moment des faits d’une feuille de boucher, qui ressemble à une hache. Il s’en est d’abord pris à une personne dans les toilettes publiques de la place Nansouty à Bordeaux à 23h30 puis à une autre, 40 minutes plus tard, à Talence. Le suspect a pris la fuite à bord du tram B à l’arrêt Roustaing à 00h16 en direction de Pessac et on sait qu’il est ensuite descendu à l’arrêt Doyen Brus.

Toute personne qui a été témoin des faits ou qui est capable d’identifier cet individu présenté comme « très dangereux » par les forces de l’ordre est priée de contacter les enquêteurs au 05 57 85 71 51 aux heures ouvrables et en dehors de celles-ci au 0800 00 49 38.