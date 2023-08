Cet été, il ne faut pas se fier à la salle d’attente quasi vide des urgences de l’hôpital d’Arcachon pour en mesurer l’affluence. Si les équipes sont bel et bien occupées auprès des patients les plus graves, transportés par les pompiers ou le SAMU, les autres patients attendent dans un Algeco installé cet été, sur le parking de l’établissement.

En pleine saison estivale, sur un Bassin d’Arcachon pris d’assaut par les touristes, ce dispositif provisoire s’appuie sur des médecins généralistes volontaires. Il a été mis en place au début de l’été pour soulager l’unique service d’urgences du coin dans un contexte de pénurie de soignants. Une infirmière accueille et oriente les patients qui se présentent spontanément après une rapide évaluation de leur état.

« Un dispositif au top »

Le chemin pour se rendre à ce centre de soins non programmé est bien balisé, car il traverse le site hospitalier sur lequel des travaux importants sont en cours. Quand on se rend aux urgences, on s’attend à de longues heures d’attente. « J’avais prévu le sac à dos pour passer la journée et j’ai attendu une heure », raconte Valérie, 44 ans, en camping à Sanguinet. Après une chute la veille en jouant au foot avec son fils, elle s’est blessée au pied et cette infirmière voulait consulter rapidement. Seul bémol pour elle sur ce dispostif, il y a un peu de trajet entre l’accueil des urgences, le centre de soins et le service d’imagerie à l’autre bout de l’hôpital, ce qui est un peu compliqué quand on boite…

Alicia, 30 ans, promène sa petite fille d’un an sur le parking devant le centre de soins, alors que des comptines s'échappent de la poussette, pour distraire la fillette. « J’attends mon mari qui s’est blessé près de l’épaule en aidant un monsieur à remonter son catamaran sur le sable. Il n’a pas pu reprendre le travail et notre généraliste nous a dit de venir ici », explique-t-elle. Carla, 19 ans, sort du centreavec un masque et annonce qu’elle va le garder car on vient de la dépister positive au Covid-19. « Cela fait deux trois jours que je n’étais pas bien, et les généralistes en ville ne prenaient pas de rendez-vous rapidement. Ici, je n’ai pas trop attendu, c’était très rapide », sourit la jeune femme. Nathalie, 52 ans, partage cet avis. Elle n’a attendu qu’1h30 pour une consultation après une entorse de la cheville qu’elle s’est faite après avoir été malmenée dans les vagues. « Le dispositif est au top, on pensait y passer la journée », note la quinquagénaire, orientée par une pharmacienne.

« Ce dispositif absorbe 40 % des patients et a permis d’éviter la fermeture des urgences confiait à l’AFP Julien Rossignol, directeur du centre hospitalier d’Arcachon ». On ignore encore s’il sera reconduit pour la saison prochaine mais il semble avoir séduit les vacanciers qui l’ont testé. Sollicitée par 20 Minutes, la direction du centre hospitalier n’a pas souhaité donner suite à notre demande d’informations.