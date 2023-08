Ce jeudi vers 22 heures, le Raid s’est déployé rue des Vignes, en plein cœur de Bordeaux. La personne que tentait d’appréhender l’unité d’intervention de la police nationale ne représentait de danger que pour elle-même. C’est un homme de 31 ans qui a justifié le déplacement des forces de police. Diagnostiqué autiste asperger et schizophrène, l’individu menaçait de mettre fin à ses jours à l’aide de couteaux.

Dans un premier temps, c’est le Samu qui a été appelé à l’aide par l’entourage du trentenaire, estimant que son état n’était plus compatible avec une vie civile en autonomie, rapporte nos confrères de Sud Ouest.

Une intervention dans le calme et sans violences

Refusant de quitter son appartement et le transfert en ambulance, l’homme a menacé de se suicider et contraint les médecins et la famille à faire appel aux forces de l’ordre.

Le logement de l’individu comptant beaucoup de recoins et compte tenu de son état psychologique, il a été jugé préférable de faire appel à une unité d’intervention spécialisée. Pendant près d’une heure et demie, les hommes du Raid ont négocié avec le trentenaire jusqu’à ce qu’il accepte enfin de suivre les policiers. L’intervention s’est faite dans le calme et sans violences, l’homme a été remis aux autorités médicales.