Dans la nuit de dimanche à lundi, le centre d’animation Monséjour, situé à Bordeaux, a été partiellement détruit par le feu.

La salle d’activité principale a été fortement ravagée par les flammes, tout comme le mobilier et le matériel présent. Intervenus rapidement, les sapeurs-pompiers ont réussi à sauvegarder la partie du bâtiment accueillant le centre d’animation.

La Ville va porter plainte

Le maire Pierre Hurmic qui s’est rendu sur place ce lundi, a fait part de sa consternation face à cet incendie qui pourrait être d’origine volontaire selon les premiers éléments de l’enquête.

Propriétaire des lieux, la Ville de Bordeaux a fait savoir qu’elle allait porter plainte et « prévoit de faire intervenir des experts pour évaluer plus précisément les dommages subis avant de prendre des mesures de substitution, de réparation et de reconstruction de cet équipement important pour la vie du quartier », relèvent nos confrères d’Actu.fr.