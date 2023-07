Le mildiou est dans les rangs et a déjà fait des dégâts considérables en ce début d’été. Le suivi des 86 parcelles de référence coordonné par la chambre d’agriculture de la Gironde montre que 90 % des vignes sont touchées, à plus ou moins grande échelle. « De mémoire de viticulteur, on n’avait jamais vu cela : le mildiou n’épargne personne cette année et prend des proportions inégalées », estime la Chambre dans un communiqué, ce mardi dans la soirée.

« La combinaison chaleur et humidité » en cause

Cette maladie détruit le feuillage et dessèche les baies sans qu’on puisse vraiment l’endiguer et, l’ampleur qu’elle a prise permet déjà de dire qu’il y aura d’importantes pertes de récoltes. « Cette virulence de la maladie est probablement liée aux conditions climatiques, avec la combinaison chaleur et humidité depuis plusieurs semaines, avance la chambre. Une atmosphère tropicale propice au développement de la maladie. »

La chambre d’agriculture discute avec les organisations professionnelles et les services de l’Etat pour organiser des commissions techniques et activer des processus d’indemnisations. « Les viticulteurs déjà largement fragilisés par la crise économique, assistent désabusés à la perte de leur récolte à venir », regrette la Chambre.