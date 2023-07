L’expérience consistant à prendre aux voitures deux voies de circulation sur les quais entre le pont de pierre et les Quinconces, pour les donner aux cyclistes, avait été lancée à l’occasion de la Fête du Vin du 22 au 25 juin, et devait se prolonger tout l’été. Mais la mairie a annoncé ce jeudi « la levée du dispositif provisoire de circulation sur les quais ». Explications.

Cette « expérimentation » avait été lancée tout d’abord pour des raisons pratiques : il circule chaque jour quelque 12.000 vélos sur les quais, et avec les installations de la Fête du Vin, il leur aurait été très difficile de continuer à circuler normalement au milieu des piétons. La mairie avait donc décidé de prendre deux voies de circulation aux voitures pour les offrir aux cyclistes. Et voulait en profiter pour tester ce dispositif sur du plus long terme, à savoir tout ou partie de l’été.

« Réduction du nombre de véhicules de 25 % à 44 % aux heures de pointe »

Très rapidement, la situation est devenue intenable sur les quais, puisqu’elle générait un goulet d’étranglement pour les automobiles, « générateur de conflits d’usages entre cyclistes et piétons au niveau du miroir d’eau » convient la municipalité. Qui a donc décidé d’un retour prématuré à la normale. « A l’issue des interventions sur la voirie, au plus tard jeudi 13 juillet, les cyclistes devront utiliser la piste cyclable bordant les quais et les véhicules motorisés pourront de nouveau utiliser les quatre voies de circulation de la chaussée principale » annonce-t-elle ce jeudi.

S’agit-il d’un rétropédalage ? Pas du tout, assume le maire Pierre Hurmic (EELV), qui se félicite dans un communiqué que « le dispositif a rempli son objectif prioritaire notamment en sécurisant les cyclistes et les piétons durant la Fête du Vin », et en permettant de tirer plusieurs enseignements. Par exemple, « les données recueillies révèlent une réduction au fil des jours du nombre de véhicules de 25 % à 44 % aux heures de pointe sur la portion centrale des quais », tandis que « le trafic a également été diminué de 35 % par rapport à la même période en 2022 entre le pont Chaban-Delmas et le pont Simone Veil ». Beaucoup d’automobilistes se sont en effet retrouvés contraints d’emprunter d’autres itinéraires.









Ainsi, « si des améliorations seront nécessaires lors des prochaines éditions notamment pour informer plus en amont tous les usagers et pour améliorer la signalisation et le cheminement des cyclistes », cette solution « pourra être reconduite l’année prochaine pendant la Fête du Vin ou lors de festivités d’ampleur occupant de la même façon les bords de Garonne ».