Une agression d’une violence inouïe, qui a enflammé quasiment immédiatement une grande partie de la classe politique. Lundi soir vers 17h30, cours de la Martinique à Bordeaux, une dame âgée de 73 ans et sa petite-fille de 7 ans, ont été violentées par un homme « qui aurait tenté d’enlever la fillette », a expliqué ce mardi matin la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie.

Un voisin, témoin de la scène, fournissait un signalement de l’auteur, par ailleurs filmé par un visiophone. Le suspect, un SDF âgé de 29 ans, était interpellé par la BAC à 18h30 à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique, et placé en garde à vue des chefs de « violation de domicile », « tentative d’enlèvement et séquestration », « violence sur personne vulnérable et mineure de 15 ans ». « Placé sous tutelle, il a indiqué être suivi sur le plan psychiatrique et être en rupture de traitement » indique encore la procureure de Bordeaux.

Nicolas Florian assume avoir partagé la vidéo

L’affaire a très vite pris une tournure politique, lorsque vers 22h50 l’ancien maire de Bordeaux aujourd’hui dans l’opposition, Nicolas Florian (LR), décidait de relayer sur les réseaux sociaux la vidéo de l’agression. Contacté par 20 Minutes ce mardi matin, il s’en explique : « Quelques heures avant les faits, j’avais posté la vidéo d’une adjointe du quartier de la Benauge qui expliquait, dans une forme de banalisation, que tout le monde subissait des agressions. Puis un voisin de cette femme violentée m’alerte, et me donne les images de cette agression cours de la Martinique. C’est violent et je me suis posé la question de la diffuser, mais j’ai pris le parti de le faire en floutant les visages. Il faut arrêter de se voiler la face : une agression, c’est violent, ce n’est pas quelque chose de lointain, d’immatériel… C’est du concret. »

Les réactions, dans un premier temps surtout à l’extrême droite, se sont alors multipliées, en allant d’Eric Zemmour à Edwige Diaz, députée RN de la Gironde, qui a dénoncé « encore une agression à Bordeaux ». « Elle est le symbole de l’ensauvagement de Bordeaux, où les atteintes aux personnes ont augmenté de plus de 12 % en un an, que dénonce le Rassemblement National depuis des années » ajoute Jimmy Bourlieux, délégué départemental du RN en Gironde.

« Ces faits, d'une rare violence, doivent être très sévèrement punis pour qu'ils ne se répètent plus jamais », a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Son homologue de la Justice, Eric Dupont-Moretti, a dénoncé sur BFM TV des images « absolument insupportables ».

« Une forme de banalisation, d’acceptation »

Le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, a tenu une conférence de presse à l'hôtel de ville 10h30 ce mardi. « Je suis, comme tous les Bordelais, extrêmement choqué par cette agression, et j’apporte tout mon soutien à la famille », a-t-il souligné en premier lieu, assurant que « la police et la justice sont pleinement mobilisées pour apporter à cette agression la réponse pénale qu’elle mérite ».





Réaction du maire de #Bordeaux @PierreHurmic apres la violente agression d'une femme et sa petite fille lundi soir pic.twitter.com/0KcS7LM1mr — mibosredon (@mibosredon) June 20, 2023



L’élu écologiste a aussi dénoncé « des réactions qui non seulement sont indécentes, mais qui sont indignes » ciblant « les réactions de récupération politique, locales comme nationales. » « Le maire de Bordeaux a mis du temps à réagir et à condamner, estime pour sa part Nicolas Florian. Et l’une des premières choses à faire aurait été de mettre en place une cellule psychologique pour cette famille. La délinquance, il y a ceux qui s’en préoccupent et il y a ceux qui contournent, et les chiffres de la délinquance à Bordeaux se dégradent, c’est une réalité. Sur ce terrain, je regrette que la ville ne prenne pas des décisions plus offensives, plus volontaristes. Quand j’étais maire, j’avais décidé d’armer la police municipale, ça a été abandonné, de faire un effort sur la vidéoprotection, ce n’est plus le cas… Il y a une forme de banalisation, d’acceptation. »

« Les réponses à apporter sont complexes, à Bordeaux comme ailleurs, analyse Pierre Hurmic. Elles ne sont simples que pour ceux qui, à l’occasion de tels événements, sont à la recherche de boucs émissaires. Je ne hurlerai pas avec les loups. La sécurité est pour moi un souci constant, et je n’attends pas un événement, aussi grave soit-il, pour affirmer mon engagement envers la tranquillité publique. »

La famille de la victime « indignée par la récupération politique de ce fait-divers »

D’aucuns dénoncent par ailleurs la diffusion de la vidéo de l’agression sur les réseaux sociaux, estimant que cela ferait « le jeu de l’extrême droite ». Le député Renaissance de la Gironde, Thomas Cazenave, s’il se joint à l’émotion collective, appelle parallèlement « à ne pas partager les images et à préserver la vie privée des victimes et notamment de la plus jeune d’entre elles, encore mineure ». Il dénonce par ailleurs « les amalgames nauséabonds et les réactions teintées de racisme et de xénophobie qui ont pu être diffusés sur les réseaux sociaux ».

La famille des victimes s'est dite ce mardi midi « indignée par la récupération politique qui est faite de ce fait divers », selon leur avocate, Nadège Pain. La famille dénonce également « l'utilisation médiatique des images sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l'identité des victimes ou leur vie privée », indique encore l'avocate.

Si Nicolas Florian dénonce « certains commentaires », il estime toutefois qu’il « ne faut pas laisser ce champ à l’extrême droite. Il faut arrêter d’être naïf avec ça, c’est un sujet de société, réel, il n’y a pas que l’extrême droite qui doit se l’approprier. Etre aveugle ou muet là-dessus, c’est leur laisser toute cette audience. »

Les deux victimes souffrent de « contusions et d’abrasions » a par ailleurs fait savoir la procureure de la République. Le casier judiciaire du suspect fait état de « 15 condamnations, principalement en lien avec du contentieux routier et des infractions à la législation sur les stupéfiants. »