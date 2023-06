Sans surprise, les élus de la région Nouvelle-Aquitaine ont adopté lundi une nouvelle convention d’exploitation des TER avec la SNCF couvrant la période 2024-2030, durant laquelle la collectivité ouvrira progressivement ses lignes à la concurrence.

Un premier lot géographique sera attribué dans l’ex-Poitou-Charentes « pour une mise en service par le nouvel attributaire en 2027 ». Les deux autres lots, qui concerneront soit Limousin-Périgord, soit l’étoile de Bordeaux, soit le secteur Landes-Pyrénées-Atlantiques seront attribués d’ici la fin du mandat du socialiste Alain Rousset en 2028.

Texte adopté grâce aux voix du centre

Après quatre heures de débats et l’examen d’amendements, le texte proposé par l’exécutif d’Alain Rousset a été adopté grâce aux voix du centre et de la droite. Les élus communistes, alliés d’Alain Rousset, écologistes et du Rassemblement national avaient annoncé qu’ils voteraient contre la « privatisation » des TER, néfaste selon eux à la qualité du service pour les usagers.

« Malgré une fracture profonde de la majorité régionale, la convention d’exploitation des trains régionaux a pu être adoptée grâce à̀ la responsabilité des élus centristes et progressistes » estiment les groupes Centre et Indépendants, Renaissance et UDI et Territoires dans un communiqué. Ils se félicitent par ailleurs d’avoir « obtenu des avancées majeures » en déposant huit amendements concernant une amélioration des horaires et de l’information aux voyageurs.

Vers une ouverture progressive dans l'ensemble des régions

« Il ne s’agit en aucun cas d’une privatisation, il s’agira toujours d’un service public complètement maîtrisé par la Région, confié à des opérateurs », a assuré de son côté l’exécutif régional.

Le droit européen impose aux régions de soumettre à la concurrence l’exploitation des TER à partir de fin décembre 2023. Jusqu’à cette date, elles ont la possibilité de renouveler leur convention avec la SNCF pour une durée maximale de dix ans. Les régions Provence-Alpes Côte d'Azur et Hauts-de-France ont anticipé l’échéance en attribuant de premiers lots, alors que l’Occitanie a choisi de la repousser au maximum ; la plupart ont choisi la voie d’une ouverture progressive.









Les syndicats de cheminots (CGT, Sud Rail, CFDT, Unsa) avaient appelé à un rassemblement de protestation devant l’Hôtel de région. Selon eux, la division du réseau en lots est synonyme d’une « fracture territoriale ne garantissant plus la continuité de mission publique dans les gares et à bord des trains ».